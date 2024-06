Fire ud af ti er utrygge ved tanken om uforudsete udgifter

En knækket tand. En stor bule i bilen. Vaskemaskinen står af, eller behov for medicin opstår.

I mange hjem er privatøkonomien så skrøbelig, at det er kilde til bekymring, om uventede udgifter støder til.

En ny Tryghedsmåling fra TrygFonden viser, at fire ud af ti voksne danskere frygter uforudsete regninger.

Det er det højeste antal i de 20 år, TrygFonden har foretaget undersøgelsen, fortæller fondens forskningschef, Anders Hede.

- Det er noget af det værste for ens tryghed, hvis man har en stresset privatøkonomi og ikke har penge til at klare en uventet udgift.

- Folk, som ikke har reserver til at klare uforudsete udgifter, er væsentligt mere utrygge, end dem der har likvider på kontoen, siger han.

Bekymringerne kan hænge sammen med, at en periode med ekstraordinært høj inflation og rentestigninger har presset manges privatøkonomi.

- Selvom inflationen er aftaget, så sidder det stadigvæk i folk, siger Anders Hede.

- Det kan også have noget at gøre med, at højere rente og prisstigninger rammer virkelig bredt i samfundet. Det er rigtig mange mennesker, som er udsat for det.

39 procent er ”noget utrygge” eller ”meget utrygge” for at mangle penge, hvis der kommer en uventet udgift. Andelen er vokset fra tilsvarende 33 procent i målingen fra 2023.

Ifølge privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm er der ellers gode takter i økonomien.

Inflationen har ligget under én procent siden februar i år, og mange lønmodtagere har fået store lønstigninger.

Men det sker efter perioden med høj inflation i 2022 kølvandet på blandt andet Ruslands invasion af Ukraine og corona-pandemien.

Samtidig var der en stigning i forbrugerpriserne - den højeste siden 1982.

Prisstigningerne har været et grimt chok, som har indprentet sig, mener Louise Aggerstrøm.

- Der var lige pludselig mange, der simpelthen oplevede at få de her rigtig grimme ekstraregninger. Især når det kom til sådan noget som energi. Men også i supermarkedet. Alting blev lige pludselig meget dyrere.

- Det gjorde, at selvom man ikke skejede ud og var uansvarlig, så kunne man stadig risikere, at økonomien ikke hang sammen. Det sidder stadig i danskerne, siger hun.

Målingen bygger på besvarelser af digitale spørgeskemaer og er gennemført i perioden 12. februar – 4. april 2024.

5725 respondenter mellem 18 og 65 år har svaret.

/ritzau/