Fire ud af ti tror restriktioner vender tilbage i 2022

Søndag er det to år siden, at coronavirus blev konstateret i Danmark for første gang.

Selv om Danmark i dag er restriktionsfrit, og coronavirus ikke længere er klassificeret som en samfundskritisk sygdom, tror knap 40 procent af danskerne dog, at restriktioner i en eller anden form vender tilbage, inden året er omme.

Det viser en Voxmeter-måling foretaget for Ritzau.

Modsat tror 45 procent, at der ikke kommer coronarestriktioner igen i 2022.

At fire ud af ti tror, at restriktioner kommer retur, møder forståelse fra Flemming Konradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet og videnskabelig direktør for global sundhed i Novo Nordisk Fonden.

Han peger på, at det er en reel risiko, så længe den globale vaccineudrulning halter, og der er "ringe overvågning" af nye varianter.

- Det er nok lidt svært at forestille sig, at det bliver en martsudgave som for to år siden igen.

- Men jeg kan godt forstå, at folk tænker, at en målrettet nedlukning kan komme. Det er nok noget, som man er nødt til at se som en reel mulighed, siger Flemming Konradsen.

Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, følger befolkningens adfærd under corona. Han er heller ikke overrasket over målingens resultat.

- De meldinger, der har været fra sundhedsmyndighederne, er jo, at der kan opstå problemer igen, og det kan betyde, at restriktionerne kommer tilbage.

- Det vidner om, at pandemien ikke har forladt folks bevidsthed. Folk er stadigvæk opmærksom på, at der kan opstå situationer, hvor smitten ikke bare stiger, men vi bliver nødt til at have restriktioner igen.

- Så når eksempelvis udlandet har sagt, at Danmark har erklæret pandemien for ovre, så er det hvert fald ikke en opfattelse, der helt afspejler sig i den almindelige danskers opfattelse, siger Michael Bang Petersen.

Målingen fra Voxmeter er foretaget fra 22. til 24. februar med svar fra 1006 repræsentative respondenter.

