Fire ud af ti vælgere har nu stemt

Med fire timer tilbage af søndagens danske EU-parlamentsvalg har fire ud af 10 vælgere afgivet deres stemme.

Det viser en stikprøve, som Ritzau har foretaget blandt 12 kommuner, der tilsammen udgør en vælgerskare på omkring 515.000 personer.

Stikprøven viser, at 42,2 procent havde afgivet deres stemme ved 16-tiden. Tallet inkluderer også dem, der har brevstemt i dagene op til valget.

Det er 4,9 procentpoint færre end ved det seneste valg i 2019, hvor 47,1 procent havde stemt på nuværende tidspunkt i de samme 12 kommuner.

Dermed er der ikke udsigt til, at stemmeprocenten på 66,1 fra seneste EU-parlamentsvalg - som i øvrigt var rekord - bliver overgået denne gang.

Valgforsker Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet mener dog, at de nye tal er ganske positive set ud fra et demokratisk synspunkt.

- Det ser ud som om, at forskellen til valgdeltagelsen i 2019 har stabiliseret sig omkring fem procent. Hvis det holder hele vejen hjem, ender vi på en valgdeltagelse på 60, og det er langt bedre, end jeg havde frygtet.

- Men nu må vi se, hvor vi ender. Der er jo stadig mere end en halv million danskere, der skal stemme, hvis vi skal nå derop, siger Kasper Møller Hansen.

Han havde på forhånd ventet, at stemmeprocenten ville lande omkring 50 set i lyset af, at der ikke var særlige omstændigheder denne gang, der kunne trække vælgerne til stemmeurnerne.

Men skal man tro stikprøverne, ser der ud til at være gode chancer for måske at overgå valget i 2014, som bød på den tredjehøjeste valgprocent nogensinde ved et EU-parlamentsvalg herhjemme.

Dengang havde viste en lignende stikprøve ved 16-tiden en foreløbig stemmeprocent på 37,2.

Valglokalerne holder åbent til klokken 20.

Hvis man står i kø til at stemme på det tidspunkt, får man dog stadig lov at sætte sit kryds.

/ritzau/