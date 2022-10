Fire vælgere svarer: Det håber vi, at politikerne sætter fokus på

Krig i Europa, energikrise, skyhøj inflation. De politiske temaer står i kø for at blive diskuteret inden det kommende folketingsvalg. Men hvilke emner mener danskerne, at medierne og politikerne skal tage op? Kristeligt Dagblad har spurgt fire kommende vælgere

Folk skal ikke gå fra hus og hjem

Foto: Privatfoto

Sofie Nielsen, førstegangsvælger og arkæologistuderende ved Københavns Universitet

Det vigtigste tema er økonomi. Rigtig mange er meget pressede, og det bliver nok ikke bedre det næste stykke tid. Så der skal på en eller anden måde fordeles nogle penge, så folk, der ikke har råd til varme eller el, ikke går fra hus og hjem.

Det gælder især de fattigste og udsatte, og så er vi mange studerende, der sidder på en meget dyr husleje. Hvis priserne på forbrug og dagligvarer stiger meget mere, så kan jeg og flere af mine venner godt blive tvunget til at flytte, og i København er det mildest talt svært at finde et boligalternativ.

Jeg har et arbejde ved siden af studiet og uden ville tingene ikke kunne køre rundt. Så skal jeg i hvert fald have gang i et større studielån eller ringe bønfaldende til mine forældre. Det vil jeg helst ikke ud i, men hvis alt fortsætter med at stige, måske endda hurtigere, så tror jeg ikke, vi kan være med længere.

Jeg ved godt, at der især i disse tider ikke er mange penge at fordele, men man kunne jo overveje at fjerne eller lempe nogle afgifter. Eksempelvis momsen eller på strøm. Jeg håber i hvert fald, der er nogle knapper, man kan trykke på.

Mindre bureaukrati, flere varme hænder

Foto: Privatfoto

Søren Rix Ingvardsen, økonomidirektør, bosat i Stevnstrup

De bør snakke om flere varme hænder i det offentlige. Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, at pengene falder ned fra oven. Derfor synes jeg, det skal komme fra afbureaukratisering i den offentlige sektor. Det er en generel samfundstendens, at alt skal dokumenteres og kvalitetssikres.

Jeg ser det lidt som kontrol af både opgaver og medarbejdere, og jeg kan af og til tænke, at dokumentation bliver en form for ansvarsfritagelse og en undskyldning for ikke at tænke selvstændigt. Lidt retorisk kan man jo spørge: Er der nogen, der reelt bruger den data, der bliver udfyldt? Det tager i øjeblikket de i forvejen knappe ressourcer, og så virker det ofte meget svært at rulle tilbage.

Der er flere i min egen familie, som både bruger og arbejder i hjemmeplejen og sygehusvæsenet. Så vidt jeg kan se, så kan der ikke rigtig effektiviseres mere på kerneydelserne. De “varme hænder” løber allerede så stærkt, som de kan. Hvis totalomkostningerne ikke må stige, så bør man give det faglige personale på gulvet færre administrative byrder.

En værdig ældrepleje og en ny ældrelov

Foto: Ældre Sagen

Jørn Høegh Nielsen, formand for Ældre Sagens lokalafdeling i Kolding

Det er vigtigt, at politikerne får diskuteret en ny ældrelov og får sat ældreplejen på dagsordenen. Vi står midt i en krise med inflation, der udhuler alle pensioner. Som pensionist er man hårdt ramt af prisstigninger på omkring 10 procent.

Folkepensionister, der lige får tingene til at hænge sammen, kan virkelig mærke det – især dem med gasfyr. Som jeg ser det, så bør politikerne kigge på en forhøjelse af folkepensionen. Det handler om prioritering, og det kunne være spændende at høre partiernes holdning til en ny ældrelov.

I Danmark mangler vi også personale og værdighed til at lave en ordentlig ældrepleje. Vi har desværre set flere eksempler på uværdig behandling, og det bliver nok ikke bedre, før der skabes et ordentligt arbejdsmiljø for personalet i ældreplejen. De gør bestemt det bedste de kan, men de skal have bedre forudsætninger. Det kan blandt andet være, at man skulle prøve at oprette sprogkurser og rekruttere personale i udlandet.

Vi skal tale ordentligt om og til hinanden

Foto: Privatfoto

Ida Støckel Rolle, sognepræst i Nysted-Vantore Sogn på Lolland

Som kristen har jeg et næstekærligt fundament, så i en valgkamp håber jeg, at de mest sårbare i vores samfund kommer i fokus. Både de økonomisk og socialt udsatte. Selvfølgelig dem, som bliver ramt af krisen lige nu, men også alle dem, der konstant er udfordrede, eksempelvis psykisk syge, børn og flygtninge.

I tidligere valgkampe har flygtninge og indvandrere fyldt meget i en negativ kontekst. Jeg håber, at vores politikere har blik for Danmark som helhed med alle de mennesker, der bor her. I diskussionerne opstår der ofte en polarisering med “dem og os”. At der er nogen, der ikke hører til her. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, og jeg håber ikke, det kommer til at fylde lige så meget denne gang. Tonen er ikke altid lige sober i dansk politik.

Forhåbentligt vil valgkampen handle om, hvordan vi bedst arbejder for et samfund, hvor vi som mennesker har blik for hinanden som ligeværdige, og hvor vi drager omsorg for hinanden.