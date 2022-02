Firedobbelt DF-exit overrasker Messerschmidt: Fortsætter min kamp

Det kommer bag på Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, at fire medlemmer af partiets folketingsgruppe forlader partiet. Det siger han mandag aften til DR:

- At de har valgt at træffe den beslutning, de har taget i dag, det kommer lidt bag på mig. Men det må jeg så tage til efterretning. Sådan er det.

De fire nu tidligere DF'ere er Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Lise Bech. De har forklaret, at de ikke har ikke tillid til Morten Messerschmidt, og han og hans ledelse af partiet er årsagen til deres exit.

Morten Messerschmidt blev formand for partiet 23. januar. Her blev han valgt af et flertal af de delegerede på et ekstraordinært årsmøde.

Ved formandsvalget var der flere i folketingsgruppen, der åbent pegede på andre kandidater end Messerschmidt.

Efter valget erklærede Messerschmidt dog, at han ville skabe forsoning og samle partiet igen.

- De ting, jeg har spillet ud med, er med et sigte om at samle Dansk Folkeparti. Men hvordan de så forklarer den beslutning, må stå for dem selv. Jeg har ikke haft lejlighed til at tale med dem, siger han til DR.

Den nye Dansk Folkeparti-formand agter at fortsætte sin kurs trods udmeldingerne.

- Det kommer ikke til på nogen måde at standse min kamp for at få Dansk Folkeparti tilbage på sporet, siger han til DR.

/ritzau/