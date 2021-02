Firma fyret som lyntest-leverandør: Klar fejl fra vores side

SOS International var ikke omhyggelig nok i udvælgelsen af en underleverandør til lyntest, siger firmaet.

Firmaet SOS International nåede blot en uge som leverandør af lyntest til blandt andre ansatte på landets plejecentre i en aftale indgået med staten.

Det skyldes, at regionerne ikke mener, at firmaet "magter opgaven i det krævede omfang".

Niels Krag Printz, der er administrerende direktør i SOS International, siger, at "det er dybt beklageligt".

- Vi har været for ambitiøse i den her forbindelse. Vi bød ind med en underleverandør, og vi må bare erkende, at det var den forkerte underleverandør, siger han.

- Det er helt klart en fejl fra vores side. Vi har ikke været omhyggelige nok. Det starter med historien om datalæk, og det er klart, at det gav os betragtelige udfordringer, siger han.

Det er SOS Internationals samarbejde med underleverandøren Medicals Nordic, der har ført til bruddet med regionerne.

Flere medier har de seneste dage berettet om sikkerheds- og hygiejneproblemer, ligesom det er beskrevet, hvordan borgeres sundhedsdata blev behandlet over gratistjenesten WhatsApp.

- Det skabte mistillid om det her. Jeg opfatter egentlig, at vi gør det her på ordentlig og professionel vis, men det har ikke været en god start, kan man sige, siger han.

SOS International begyndte allerede tirsdag at tjekke op på forholdene ved de mange teststeder. Det er nu samlet i en rapport, som deles med Danske Regioner.

- Vi startede samarbejdet mandag, så det har været et ekstremt komprimeret forløb. Der er en række forhold, der skal ryddes op i, når man starter så hurtigt, men vi har taget handling på en række forhold.

- Der er også mere fundamentale ting: Brug af skurvogne, er det hensigtsmæssigt? Der har vi lært, at der er nogle udfordringer, siger han.

Firmaet har nu stoppet samarbejdet med underleverandøren, men det vil fortsat tilbyde hurtigtest til borgerne i Region Hovedstaden, hvor man nu skal finde ekstra ressourcer, fortæller Niels Krag Printz.

I Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland overtager Falck opgaven i løbet af den kommende uge, mens SOS International udfases.

I Region Syddanmark står Carelink allerede i dag for opgaven.

SOS International vil nu kun anvende eget personale til opgaverne

- Det gør, at vi har en betydeligt reduceret kapacitet, som vi fokuserer ind på de faste teststeder, og vi vil derfor have mindre kapacitet til at køre ud og teste, siger han.

Det har i bakspejlet vist sig, at udbuddet var komplekst, og at man muligvis har ladet sig gå for billigt, vurderer direktøren.

- Det er komplekse udbud, og hvis tidslinjerne er så komprimerede, som de har været her, så ville jeg tage nogle forbehold og måske ikke byde ind.

- Det er en svær opgave at levere et setup på ganske få dage. Det er et unormalt presset forløb. Der er behov for fleksibilitet og ekstra rammer, fordi der er skiftende teststrategi, og så er det klart, at jeg ville lægge et større økonomisk råderum ind, siger han.

/ritzau/