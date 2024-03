Poul Joachim Stender: Det er et traditionstab, at fiskefilet overhaler lammesteg på påskebordet

Spørgeundersøgelse viser, at lammekølle er slået af tronen som danskernes foretrukne ret på påskebordet til fordel for fiskefilet. Det er et tab af den kristne tradition og fortælling, mener sognepræst Poul Joachim Stender