Fiskere får millionpulje til at kompensere for lave fiskekvoter

Fiskere i Østersøen, der er trængte af lavere kvoter på torsk og sild, får mulighed for at søge økonomisk kompensation i en pulje på ti millioner kroner.

Det siger fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen (S).

- Jeg har stor forståelse for fiskernes situation i Østersøen, hvor det kan være umuligt at planlægge sin økonomi på basis af svindende fiskebestande.

- Derfor kommer vi nu med denne håndsrækning til fiskerne, som i løbet af i år kan søge om et større eller mindre beløb for at få styr på økonomien, siger han i en pressemeddelelse.

I år er fiskekvoterne på torsk og sild i Østersøen på henholdsvis 3806 ton og 3150 ton.

Det betyder, at torskekvoten er blevet reduceret med 60 procent, mens sildekvoten er reduceret med 65 procent i forhold til sidste år.

I henhold til EU-reglerne for statsstøtte kan en virksomhed modtage flere forskellige beløb, som samlet over tre år ikke må overstige 223.000 kroner, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/