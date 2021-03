Fiskere og naturvenner vil frede en tiendedel af hav om Danmark

To ministre får onsdag et forslag til, hvordan andelen af urørt hav i danske farvande kan mangedobles.

Selv om naturvenner og fiskere ikke altid ser ens på forhold for havmiljøet, afleverer de onsdag et fælles forslag til regeringen om at gøre ti procent af havarealerne i Nordsøen, Østersøen og Skagerrak til totalt fredet område.

Forslaget kommer fra Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening (DN).

De to organisationer har slået sig sammen for at give regeringen et bud på, hvordan man bedst tilgodeser både natur- og fiskeri-interesser.

Forslaget kommer ikke ud af ingenting. Der forestår politiske forhandlinger om en ny havplan og en havstrategi. Det er her de to organisationer håber, at deres forslag kan tages med.

I grove træk lyder forslaget på 26 områder, der bør erklæres som urørt hav. Det betyder, at der hverken må fiskes eller drives nogen form for erhvervsmæssig udnyttelse.

De udgør omkring ti procent af havarealet i de tre farvande. I dag er det ifølge de to organisationer kun 0,03 procent af dansk havareal, der formelt er omfattet af forbud mod alle former for fiskeri.

- Det er banebrydende, at vi står sammen med fiskerne og peger på, at ti procent af havarealet i Østersøen, Nordsøen og Skagerrak skal udpeges som totalt beskyttet natur, siger præsident for DN Maria Reumert Gjerding.

- Det handler om at sikre store sammenhængende områder ude på havet, hvor naturen kan få et pusterum, og hvor arterne kan få lov at komme i fremgang igen.

Hun erkender, at forslaget dermed heller ikke indeholder alle naturfredningsforeningens ønsker.

- Hvis Danmarks Naturfredningsforening skulle sidde helt alene og tegne det her kort, så havde det set anderledes ud, siger hun.

Som eksempel havde hun gerne set et større område omkring Skagen fredet, men det er af hensyn til fiskeriet i området ikke med.

Men ligesom Maria Reumert Gjerdring er formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen tilfreds med de kompromisser, der er indgået.

- Vi er jo gået på kompromis med at aflevere nogle fiskepladser. Det er jo for mange fiskere hjerteblod, hvor man i mange år har fisket på nogle fiskepladser, og så ville skulle stoppe med det, siger han.

- Det er vi gået på kompromis med for at få mulighed for at få indflydelse på, hvordan områderne skal ligge, og hvordan de ligger mest hensigtsmæssigt.

Forslaget afleveres onsdag klokken 11 til miljøminister Lea Wermelin (S) og fødevare- og fiskeriminister Rasmus Prehn (S).

