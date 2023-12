Fiskere vil have erstatning for mulige gener fra tabte containere

Landets fiskere er bekymret for, at de strandede containere i Skagerrak vil genere deres erhverv.

Det siger formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen i en pressemeddelelse.

- Der kan være en betydelig sikkerhedsrisiko for de fartøjer, der fisker i området, hvis containerne stadig flyder, eller hvis et fiskeredskab sætter sig fast i en sunket container.

Reaktionen kommer, efter Mærsk-fragtskibet Mayview Maersk natten til 22. december tabte 46 containere i Skagerrak under stormen Pia.

Fire af containerne er ifølge Mærsk drevet i land, mens et bjærgningsfartøj er på udkig efter de andre.

Onsdag er en omfattende oprydningsindsats iværksat på strandene langs Jammerbugt.

Fiskerne er tilfreds med, at Mærsk har taget ansvar for oprydningen.

- Det er frustrerende, at vores fiskevand er blevet udsat for denne massive forurening. Havmiljøet er under rigeligt pres i forvejen. Derfor skal der ryddes op, og det er godt Mærsk vil tage ansvar for den del, siger Svend-Erik Andersen.

Han siger, at fiskerne er klar til at hjælpe Mærsk med at få ryddet op på fiskepladserne og tage det affald med i land, som fiskerne samler op.

Danmarks Fiskeriforening vil nu henvende sig til rederiet med henblik på en dialog om, hvordan fiskerne kan blive holdt skadesløse for de omkostninger, som de tabte containere kan påføre dem.

- Det er positivt, hvis Mærsk er klar til at tage ansvar for dialog om erstatning til fiskerne i tilfældet af skader på fiskeredskaber, fiskefartøjer og tabt indtægt.

- Et ødelagt fiskeredskab kan koste den enkelte fisker flere hundrede tusinde kroner, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Mærsk meddelte tirsdag, at man ser med stor alvor på situationen. Rederiet har erklæret sig villig til at dække de omkostninger, der er forbundet med oprydningen.

