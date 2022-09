Fiskeriformand om gaslækage: Vi ligger ikke søvnløse over det

I årtier efter Anden Verdenskrig fik bornholmske fiskere til tider sennepsgasgranater i nettene. Nu er der så opstået to store læk i gasledningerne Nord Stream 1 og 2, der spredte gas i farvandet ud for øen. Begge rørledninger, der ligger i internationalt farvand, men tæt på Bornholm, transporterer normalt gas fra Rusland til Tyskland, men har været lukket ned. Efterfølgende er beredskabsniveauet for el- og gassektoren i Danmark hævet til orange. Men det første Thomas Thomsen tænkte på, var, om der var fiskefartøjer i området.

Thomas Thomsen, du er formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening. Hvornår fik du besked om gasudslippet?