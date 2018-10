Fiskeriminister undersøger mere fiskeri

Efter Statsrevisorernes kritik undersøger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) andre områder af fiskeriet.

Der skal undersøges flere områder, som får fiskeritilskud, end Rigsrevisionen har gransket i sin beretning om fiskeriet. Desuden har Fiskeristyrelsen indgivet fem politianmeldelser om tilskud.

Det oplyser fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) som reaktion på Statsrevisorernes kritik. Statsrevisorerne har udtalt kritik som følge af en beretning fra Rigsrevisionen, som konkluderer, at tilskud under det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram er forvaltet meget kritisabelt.

Programmet er økonomien bag EU's fælles fiskeripolitik. Det er en af fem EU-fonde, som skal skabe job og vækst. Programmet løber i perioden 2014 til 2020.

Der er ifølge Rigsrevisionen udbetalt EU-tilskud i strid med lovgrundlaget. Dette kan få EU-Kommissionen til at kræve tilbagebetaling.

Rigsrevisionen har undersøgt fire tilskudsordninger.

Desuden vil Eva Kjer Hansen have gransket seks erhvervsrettede tilskudsordninger, som Rigsrevisionen ikke har undersøgt.

- Rigsrevisionen tegner igen et meget alvorligt billede af forvaltningen på fiskeriområdet, denne gang på tilskudsområdet. Derfor iværksætter jeg et omfattende oprydningsarbejde, siger Eva Kjer Hansen i en skriftlig kommentar.

Fiskeristyrelsen har indgivet fem politianmeldelser for tilskudssager. Her mener Kammeradvokaten, at der er grundlag for mistanke om strafbare forhold. Sager med mistanke om svig er indberettet til EU-Kommissionen.

Desuden vil myndighederne undersøge, om der er flere sager.

- At vi følger Rigsrevisionens beretning op med politianmeldelser vidner om alvoren. Jeg tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik meget alvorligt, siger Eva Kjer Hansen.

- Regeringen har sat en gennemgribende oprydning og genopretning af hele fiskeriområdet i gang, og vi har styrket området økonomisk.

Hun lover flere penge til fiskeriområdet. I år har regeringen tilført fiskeriområdet 20 millioner kroner ekstra. I forslaget til finansloven er der 78 millioner kroner mere for 2019-2022.

Desuden har Folketingets partier i 2019 og 2020 afsat yderligere i alt 30 millioner kroner i EU-midler ved at justere rammen for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Efter Rigsrevisionens seneste beretning er der brug for flere penge, påpeger Eva Kjer Hansen.

Rigsrevisionens beretning dækker 2014-2017. Fiskeriministeren orienterer torsdag 11. oktober Folketinget om Rigsrevisionens beretning og hendes initiativer.

/ritzau/