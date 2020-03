Fitnesskæde trodser coronakrisen med hjemmetræning

Træningen i Fysisk Form foregår hjemmefra, hvor håndvægtene er udskiftet med bøger og måtterne med tæpper.

Flere af landets fitnesskæder har som følge af myndighedernes forsøg på at inddæmme coronavirus lukket ned for deres centre.

Et af dem er den københavnske fitness/fysioterapi-kæde Fysisk Form, som ifølge medejer Lars Bruun har tre centre med i alt cirka 8500 medlemmer.

Lukningen betyder dog ikke, at kædens medlemmer ikke har mulighed for at deltage i holdtræning.

Fysisk Form har som flere andre fitnesskæder lavet hold, hvor man hjemmefra kan følge træningen via livestreaming, fortæller medejer Lars Bruun.

Via centerets facebookside kan man kan klikke sig ind på hold, hvor man kan se instruktøren, som giver lyd, når holdtimen starter.

- Man oplever, at det ikke kun er en virtuel træningsvideo, og man føler, at der er noget personligt i det, og man har en instruktør, man kender, siger Bruun.

Øvelserne er uændrede i forhold til den klassiske holdtime i centeret, men håndvægtene er blevet erstattet med bøger og vandflasker, mens der nu bruges tæpper i stedet for fitness-måtter.

Kæden startede ifølge Lars Bruun mandag med disse hold, fordi mange af medlemmerne havde sagt, at de savnede deres instruktør og træningen.

Onsdag afholder Fysisk Form fem hold med cirka 30 deltagere på hver. Der er dog plads til 50 deltagere på hvert hold.

Indtil videre har konceptet fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne, fortæller Lars Bruun.

- Der er ingen tvivl om, at deltagerne savner det fysiske nærvær, man har, når man træner sammen, men som situationen er lige nu, er dette det næstbedste, siger han.

Han vil ikke udelukke, at centeret fortsætter med konceptet på den anden side af corona-lukningen.

- Vi er overraskede over, hvor godt det er blevet taget imod. Hvis holdene bliver overbooket, kan dette køre som et supplement, siger han.

Fitness World er også hoppet med på hjemmetrænings-bølgen som følge af coronakrisen. Her har man blandt andet lavet flere træningsprogrammer, som findes på kædens hjemmeside.

Ligeledes har kæden Sats valgt at livestreame sine holdtræninger.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra både Fitness World og Sats, men de er endnu ikke vendt tilbage.

/ritzau/