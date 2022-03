Fjerde bølge af sanktioner fra EU er på vej mod Rusland

Der er flere sanktioner på vej imod Rusland, som i to uger har ført krig mod Ukraine.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger fredag efter et EU-topmøde i Frankrig, at en fjerde bølge af sanktioner er under udarbejdelse som følge af Ruslands invasion i nabolandet.

I forvejen har EU og en række andre lande over hele verden indført de til dato hårdeste sanktioner imod Rusland.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) er alt på bordet.

- I lighed med de tre foregående pakker, så kommer jeg ikke til at gå i detaljer.

- Det melder vi, når vi er klar til det. Men der er bred opbakning i EU til, at alt skal være på bordet, alt kan diskuteres, og der er enighed om, at vi får behov for yderligere sanktioner, siger hun efter topmødet.

Det bliver meget omfattende sanktioner, melder den franske præsident, Emmanuel Macron, som var vært for mødet på slottet Versailles.

Det tyske nyhedsbureau dpa siger på baggrund af sine kilder, at EU-landene sammen med USA og andre vil ophæve Ruslands status som særlig privilegeret handelspartner (MFN).

Det er en hjørnesten i Verdenshandelsorganisationen (WTO). Det vil bane vej for, at der kan lægges told - eller højere told - på russiske varer.

Tidligere fredag sagde formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, det samme på et pressemøde.

Begrundelsen af Ruslands invasion af Ukraine.

EU havde også sanktioner mod Rusland, inden invasionen i forrige uge.

Ukraine, som har en associeringsaftale med EU, har indsendt en ansøgning om medlemskab af EU. Det har de 27 EU-lande drøftet på topmødet i Frankrig.

Ukraine er et europæisk land, og EU har ifølge statsministeren en "entydig interesse i at holde Ukraine så tæt på EU som overhovedet muligt".

Men ønsket fra Ukraine er blevet afvist.

- Det kan vi ikke imødekomme, for der er ganske store krav om at blive medlem. Men det ændrer ikke på, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at holde Ukraine så tæt på os som overhovedet muligt, siger Mette Frederiksen.

