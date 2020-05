For fjerde gang på to uger har Danmark nul døde med corona

Over 10.000 har overstået infektionen med coronavirus, og samtidig falder antallet af indlagte.

Ingen er registreret døde med coronavirus i Danmark det seneste døgn.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut tirsdag.

Dermed er status quo, at 563 er døde med coronavirus i Danmark. Det er fjerde gang på to uger, at der ikke registreres døde med coronavirus.

Coronavirus er ikke nødvendigvis den primære årsag til dødsfaldene. Alle, der er døde inden for 30 dage efter en positiv test, tæller med.

Antallet af indlagte falder med fire til 112 og er på det laveste niveau siden 17. marts. Heraf er 23 på intensiv.

14 er i respirator, og det er ligeledes det laveste antal siden 17. marts.

Det er personerne på intensiv og i respirator, der er værst ramt af coronavirus.

Yderligere 41 er bekræftet smittede med coronavirus. Dermed er i alt 11.428 bekræftet smittede i Danmark.

10.044 har overstået infektion.

Myndighederne arbejder ikke med raskmeldte. En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte med coronavirus ikke er død eller indlagt.

I alt 467.009 forskellige personer er registreret testede for coronavirus.

Værst ramt af coronavirus er Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Bedre ser det ud vest for Storebælt, hvor under 30 personer med coronavirus er indlagt.

Tallene kommer, mens myndighederne har taget hul på en ny strategi, hvor langt flere skal testes.

Der er blandt andet åbnet for, at alle personer over 18 år i Danmark selv kan bestille en test uden henvisning fra lægen.

Myndighederne har dog understreget, at man ikke kan være helt sikker på et negativt resultat. I nogle tilfælde vil virusset endnu ikke kunne registreres ved testen.

Der er dog en grænse for, hvor mange myndighederne kan nå at teste. Kapaciteten er på 50.000 test om ugen.

/ritzau/