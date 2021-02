Fjerkræ på Bornholm ramt af smitsom fugleinfluenza

Høns og ænder på Bornholm er ramt af fugleinfluenzaen H5N8. Der indføres nu restriktioner i området.

En hobbybesætning med høns og ænder nær Østermarie på Bornholm er ramt af fugleinfluenzaen H5N8. Det meddeler Fødevarestyrelsen.

For at forhindre at smitten breder sig, er besætningen, der bestod af 20 høns og 3 moskusænder, fredag blevet aflivet.

Alligevel underlægges besætninger med fjerkræ i området nu restriktioner.

Æg og fjerkræ fra besætninger, der er ti kilometer fra den smittede farm, må hverken sælges eller flyttes uden tilladelse fra styrelsen.

Fjerkræejere, som bor inden for tre kilometer af den smittede farm, skal derudover registrere deres fuglehold.

- H5N8 er meget smitsom, og vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle.

- Den er alvorlig for fuglene, og for at bremse smitten indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området, siger Tim Petersen, der er souschef i Fødevarestyrelsen, i meddelelsen.

