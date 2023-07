Fjerkræbesætning på Fyn er ramt af fugleinfluenza

En besætning med 60 fritgående høns i Ullerslev i Nyborg Kommune på Fyn er konstateret med den smitsomme H5N1 fugleinfluenza, efter at 24 høns er døde tirsdag og onsdag.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen afliver nu resten af besætningen, og for alle fjerkræejere i lokalområdet bliver der indført restriktioner i mindst fire uger.

Konkret betyder restriktionerne, at Fødevarestyrelsen har oprettet en tre kilometer beskyttelseszone samt en ti kilometer overvågningszone fra den ramte besætning.

I overvågningszonen er det blandt andet forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

- Selv om vi er midt på sommeren, ser vi et højt smittetryk blandt de vilde fugle og øget risiko for smittespredning til fjerkræbesætninger, især når de vilde fulde kan komme tæt på foder- og vandtrug, siger enhedschef i Fødevarestyrelsen Mette Kirkeskov Sie i meddelelsen.

Det er femte gang i år, at en fjerkræbesætning bliver ramt af fugleinfluenza.

Mandag førte en udbrud i Slesvig-Holsten til, at Fødevarestyrelsen måtte indføre restriktioner for fjerkræejere på to lokaliteter ved Flensborg Fjord.

Når der er fugleinfluenza i fjerkræbesætninger, bliver EU og de danske ambassader straks informeret om udbruddet.

Handel med EU-landene kan fortsætte som hidtil, men som følge af internationale aftaler stopper eksport af æg, fjerkræ og fjerkræprodukter til visse markeder uden for EU i mindst tre måneder, fremgår det af pressemeddelelsen.

For at undgå et udbrud af fugleinfluenza er det vigtigt, at ejeren af fjerkræbesætningen holder de vilde fugle adskilt fra besætningen. Det skal også sikres, at vilde fugle ikke kan komme i nærheden af foder og drikkevand.

Det er ejerens ansvar at sikre en god smittebeskyttelse af fuglene.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at fugle holdes i en indhegning, som er overdækket med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag.

