Fjernvarmen vinder frem - med små skridt

I år ventes 20.000 husstande at få fjernvarme, viser opgørelse. Det er for få, siger energiprofessor.

Boligejere står i kø for at få udskiftet naturgas med fjernvarme.

I løbet af i år ventes omkring 20.000 husstande at slippe gennem nåleøjet og få den billigere varmekilde ført ind i boligen.

Det er næsten dobbelt så mange som året før, viser tal fra Dansk Fjernvarme.

I 2021, inden Putins krig i Ukraine og ønsket om at slippe fri af russisk gas, kom 11.000 nye fjernvarmekunder til.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Med de rammevilkår, fjernvarmeselskaberne er underlagt, og med de udfordringer, de har med at skaffe materiel og arbejdskraft, så synes jeg, at det er godt gået at nå 20.000 i år, siger Rune Moesgaard, der er politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Tallene er hentet blandt 233 fjernvarmeselskaber organiseret i Dansk Fjernvarme. Ud over opgørelsen for i år melder selskaberne, at de i 2023 venter at tilkoble 27.500 nye kunder.

Men tallet burde både i år og næste år være langt højere. Det mener Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

- Set i lyset af den energikrise, vi befinder os i, og ønsket om at vi skal af med naturgassen, så skal det gå meget hurtigere. 20.000 i år og 27.500 næste år er for lidt.

Manglen på materialer mærkes overalt i landet. Blandt andet i Haderslev, hvor det er planen, at 4000 naturgaskunder inden 2025 skal være overgået til fjernvarme.

Om tidsplanen kan holde, er usikkert, vurderer Morten Hartmann, der er direktør i Haderslev Fjernvarme.

- Der må vi tage det forbehold, at der kan opstå forsinkelser på grund af materialer. Blandt andet kniber det med leverancerne af stål, plast og isolering, siger han.

I Middelfart 60 kilometer derfra skal antallet af fjernvarmekunder vokse fra de nuværende cirka 8000 til 14.000 i 2028. Til næste år er målet at få op mod 600 på.

Men det kræver, at der ikke opstår yderligere udfordringer med materiale og mandskab, siger forsyningschef i Middelfart Fjernvarme Daniel Kjær Sørensen.

Ventetiden på rør og muffer er for tiden på tre til syv måneder, og når det kommer til personale, mangler der især smede og gravefirmaer.

- En ting er at finde nye hænder, en anden er at fastholde de ressourcer og hænder, der skaffes. Vi konkurrerer lige nu internt i branchen om dem, der er, siger Daniel Kjær Sørensen.

I sommer blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at der fra 2035 ikke skal være boliger, der opvarmes med gas.

/ritzau/