Flammende ildkugle kan have sendt meteoritter ned over Midtjylland

En ildkugle blev natten til lørdag 4. marts klokken 05.21 observeret på himlen over Danmark.

Der var tale om en meteor, der ramte Jordens atmosfære, og nu er jagten gået ind på meteoritter.

Fragmenter fra meteoren er sandsynligvis havnet i et område af det sydlige Midtjylland. Nærmere betegnet området mellem Grindsted og Brande.

- Vi ved fra et overvågningsnetværk med kameraer, at der er kommet en meget kraftig ildkugle ned over Jylland fra nordlig retning.

- Vi håber meget på, at der er faldet meteoritter ned et eller andet sted mellem Grindsted- og Brande-egnen, siger Ole J. Knudsen, kommunikationsmedarbejder på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet.

Ildkuglen blev fanget af fem kameraer i Danmark, et kamera i Tyskland og tre kameraer i Norge.

Objektets bane i rummet viser, at den stammer fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.

På baggrund af observationerne har forskere beregnet det sandsynlige nedfaldssted for meteoritter.

Det er en sjældenhed at finde meteoritter i Danmark, forklarer Ole J. Knudsen.

- I Danmark har vi indtil videre haft held til at finde syv meteoritter. Det er meget sjældent og ret tilfældigt, at man finder noget, siger han.

Bor man i det pågældende område mellem Grindsted og Brande, kan man ifølge Ole J. Knudsen være heldig at finde en meteorit.

- Man kan lede de steder, hvor det er nemt, for eksempel på pladser, parkeringspladser, flade tage og terrassetage. De steder, hvor det er nemt at se, om der er faldet en sten, som ikke var der i forvejen, siger han.

En meteorit kan ifølge kommunikationsmedarbejderen have en størrelse fra mindre end en valnød og op til en håndbold.

- Det ligner en sten, den er mørkebrun eller sort, og har en lidt glasagtig overflade. Den er grålig i det indre, eventuelt med små bitte prikker af rust, siger Ole J. Knudsen.

Hvis der er tale om en meteorit, skal man ikke regne med at kunne beholde den.

Meteoritter er danekræ og skal afleveres til et af statens naturhistoriske museer. Til gengæld er der findeløn.

Da der i 2016 faldt en meteorit ned vest for København, blev der i alt fundet cirka ni kilo meteoritmateriale. Staten udbetalte godt to millioner kroner i godtgørelse til de heldige findere.

