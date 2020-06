Flåt-fund lukker naturlegeplads i Tisvilde Hegn

Der er fundet flåt bærende TBE-virus i et område omkring en naturlegeplads i Nordsjælland. Den lukkes nu.

Myndighederne har lukket en naturlegeplads i Tisvilde Hegn i Nordsjælland, efter at der er fundet flåter med TBE-virus i området.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Flåterne kan smitte med sygdommen Centraleuropæiske hjernebetændelse.

Sidste sommer blev fire personer formodet smittet i skovområdet omkring Tisvilde Hegn og Vinderød - heraf to ved naturlegepladsen.

Det fik i efteråret forskere fra Københavns Universitet og SSI til at samle flåter ind, hvor der blev påvist TBE-virus i de små flåtnymfer.

En indsamling i maj viste - ikke overraskende - at der nu ikke blot er TBE-virus i de nye flåtnymfer, men også i de voksne, og derfor lukkes legepladsen.

- Vi kan konkludere, at risikoen for at blive bidt af en flåt med TBE stadig er usædvanlig høj i området, der grænser op til naturlegepladsen, siger René Bødker, seniorforsker på Københavns Universitet.

Ved smitte af TBE kan man risikere at få følgevirkninger som lammelser af armen, påvirkning af hjernen og indlæringsvanskeligheder.

Det sker ifølge SSI for omkring en tredjedel af dem, der indlægges med sygdommen.

Naturlegepladsen skal nu flyttes et sted hen uden flåter med TBE-virus.

/ritzau/