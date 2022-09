Flemming Pless stopper som sognepræst

Den kendte præst og regionspolitiker Flemming Pless er ikke længere sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Det skriver han selv på Facebook tirsdag.

- Jeg har valgt at søge min afsked den 17. september som sognepræst efter næsten 34 år i folkekirken, hedder det i opslaget.

Flemming Pless er af fem kvinder blevet anklaget for krænkende adfærd og for at have brudt sin tavshedspligt.

Sagen begyndte for mere end et år siden.

29. marts 2021 blev præsten hjemsendt på orlov, mens sagen blev undersøgt, blandt andet af advokatfirmaet Kromann og Reumert.

I juni måned erfarede Kristeligt Dagblad, at der i den forbindelse var indledt en tjenestemandssag mod Flemming Pless.

Tirsdag skriver Kirkeministeriet så på sin hjemmeside, at en unavngiven sognepræst stopper med udgangen af december.

Den pågældende præst havde været i tjenstligt forhør og var herefter blevet orienteret om den afgørelse, der var på vej, da vedkommende selv indgav en afskedsbegæring.

Pless har ikke selv kommenteret sagen i offentligheden, mens den stod på. I Facebook-opslaget tirsdag skriver han:

- Hvis der i de år, jeg har været sognepræst, har været rejst kritik - rimelig eller urimelig - af mit professionelle virke, har det altid givet mig grund til eftertanke.

- Man kan næppe komme igennem en lang karriere som præst og privatperson uden at komme til at træde nogen over tæerne eller skabe sorg.

- Til dem, jeg utilsigtet har såret, vil jeg aldrig være sen til at sige undskyld, skriver han.

Flemming Pless har i mere end 10 år været regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, hvor han også har været formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Han genopstillede ved valget sidste efterår, men 1409 personlige stemmer var ikke nok til at blive genvalgt.

Pless har desuden været folketingskandidat for S i kredsen Indre By og Christianshavn.

/ritzau/