Flemming Splidsboel vinder pris for sin formidling om Ukraine-krig

Seniorforsker Flemming Splidsboel formidler sin viden om krigens hærgen i Ukraine på en måde, der gør det relevant og oplysende for de mennesker, han taler til.

Derfor er han årets vinder af Uddannelses- og Forskningsministeriets forskningskommunikationspris 2023. Med prisen følger 200.000 kroner.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er en meget stor glæde for mig at modtage Forskningskommunikationsprisen 2023. Formidling har altid været vigtigt for mig, og det er blevet endnu vigtigere efter Ruslands åbne invasion af Ukraine i februar 2022,

Artiklen fortsætter under annoncen

- Krigen berører hele det danske samfund, og jeg forsøger at nå ud til så mange danskere som muligt på så mange platforme som muligt med viden om krigen og dens konsekvenser for os alle, siger Splidsboel.

Juryen fremhæver, at Flemming Splidsboel formår at kommunikere sin forskning på en sådan måde, at alle bliver klogere.

Juryen består af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond og et ekspertpanel fra Videnskab.dk.

- Flemming Splidsboel ruster danskerne til bedre at forstå den alvorlige situation, Europa befinder sig i. Hvorfor gør Rusland det her lige nu? Hvordan vil Ukraine reagere? Og hvad betyder det for vores egen sikkerhed?

- Det er nogle af de spørgsmål, som han har besvaret og formidlet til danskerne, siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar 2022, lyder det i pressemeddelelsen.

Flemming Splidsboel er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hans forskning handler blandt andet om udenrigspolitik og diplomati, og han fokuserer især på forholdene i det postsovjetiske rum.

Siden krigen i Ukraine brød ud, har han givet mere end 1000 interview til medier landet over.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forskningskommunikationsprisen gives hvert år til en forsker, der har gjort en særlig indsats for at kommunikere sin forskning til den brede offentlighed.

Prisen er blevet uddelt siden 2004.

I de seneste år er prisen blevet givet til forskere, som har udtalt sig om coronarelaterede emner.

Blandt andet blev den givet til Lone Simonsen - også kendt som corona-Lone - i 2021, mens professor Michael Bang Petersen modtog prisen i 2022.

Sidstnævnte har ledet et forskningsprojekt om danskernes adfærd i forbindelse med corona.

/ritzau/