Aftale om Københavns budgetter to år frem er indgået

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil tirsdag klokken 12 præsentere en "flerårig aftale om budget tre måneder før tid".

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Flere medier - heriblandt Altinget, Berlingske og Politiken - erfarer, at der er tale om en principaftale for budgetterne i 2024 og 2025.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, De Konservative, SF, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Dermed ser overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) ud til at være tilbage i varmen. Modsat er rådhusets største parti, Enhedslisten, ikke med i principaftalen.

Da budgetaftalen for 2023 blev indgået sidste år, var Socialdemokratiet og overborgmesteren ikke med i aftalen, der i stedet blev indgået med Enhedslisten i spidsen.

Ifølge medierne er Alternativet heller ikke med i den nye principaftale.

Budgettet for 2024 skal først forhandles på plads efter sommeren, og derfor er der ifølge medierne tale om et håndslag mellem partierne på, at de skal blive enige om detaljerne til den tid.

Normalt forhandles der også kun et år ad gangen ved kommunale budgetaftaler. Men her skulle partierne være enige om at forhandle budgettet sammen de næste to år.

Regionalmediet TV 2 Kosmopol erfarer, at de syv partier blandt andet er enige om "meget mere metro, lavere skat og flere parkeringspladser".

Samtidig er det også de syv partier, der står bag aftalen om den nye kunstige ø Lynetteholm, som Enhedslisten og Alternativet er imod.

Ved kommunalvalget i 2021 blev Enhedslisten det største parti i Københavns Kommune. En titel, som Socialdemokratiet ellers havde haft i over 100 år.

Alligevel lykkedes det socialdemokratiske Sophie Hæstorp Andersen at samle et flertal bag sig.

