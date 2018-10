Flere ældre skal have besøg af hjemmeplejen via af en skærm

Statens oplysninger om borgernes skal samles et sted, så borgerne kan få et overblik, foreslår regeringen.

Det går for langsomt med at få kommunerne til at erstatte besøg fra hjemmepleje og sosu-assistenter med kontakt gennem en videoskærm, mener regeringen ifølge Jyllands-Posten.

Derfor vil der i regeringen digitaliseringsreform blive lavet en investeringsfond til det formål, skriver avisen.

Fonden får 410 millioner kroner. Den skal både sætte skub i udbredelsen af digitale velfærdsteknologier til hele landet og i lokale forsøgsprojekter.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) synes ifølge avisen, at det går for langsomt i kommunerne med at få udbredt selv velafprøvede teknologier som f.eks. skærmbesøg, telemedicin og online-genoptræning.

- Vi skal bruge ressourcerne på den mest borgernære service som fysisk pleje og omsorg og så lade skærmbesøgene klare relativt simple opgaver, siger hun til Jyllands-Posten.

Ældre Sagen fortæller Jyllands-Posten, at foreningen er skeptisk over for skærmbesøgene.

- Når vi taler om modtagere af hjemmehjælp, så taler vi ofte om svækkede ældre, der absolut ikke har været med på digitaliseringsbølgen, siger seniorkonsulent for Ældre Sagen Per Tostenæs.

- De kan ikke bare vende sig til at kommunikere på en form, de ikke har været vant til før.

Han er bekymret for, at ældre kan gå glip af vigtig hjælp.

- Det kan være helt afgørende for kvaliteten, hvis man ikke er i stand til at kommunikere gennem skærmen. Og der er ikke hjælp tilbage, som man bare kan undvære, siger Per Tostenæs.

Også regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, udtrykker bekymring.

Til avisen Berlingske fortæller Sophie Løhde, at reformen også vil indeholde et element, der skal gøre det nemmere for alle borgere at få overblik over de oplysninger staten har om dem.

Oplysningerne samles trinvis. Det begynder i 2020. I 2023 vil alle informationer være samlet et sted, skriver Berlingske.

Ifølge avisen vil det betyde, at alt fra data om borgernes boligforhold, våbentilladelser, skilsmisser og kønssygdomme samles et sted.

Målet er at kunne digitalisere endnu mere og dele data i større omfang, skriver Berlingske.

