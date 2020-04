Flere af de nye testcentre åbner for borgere fra mandag

Mandag åbner flere af de 11 nye testcentre, som skal være med til at foretage flere coronatest af danskerne.

Mandag vil flere af de nye testcentre være klar til at blive taget i brug.

Det drejer sig blandt andet om testcentrene i Viborg, Herning og Ballerup. Det oplyser Viborg Kommune og Ballerup Kommune i pressemeddelelser.

- Som en del af myndighedernes nationale teststrategi opbygger Region Midtjylland testcentre i Viborg og Herning. Testcentrene er klar til brug mandag den 27. april, skriver Viborg Kommune i sin pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fra Ballerup Kommune bliver det konkret oplyst, at man fra mandag er klar til at kunne teste 600 borgere om dagen.

Hensigten med testcentrene er at øge testkapaciteten herhjemme for personer uden symptomer på coronavirus. Det skal være med til at mindske spredningen af det potentielt dødelige virus.

I alt bliver der åbnet 11 nye testcentre, som skal supplere de eksisterende fem centre. De ligger i Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved og København.

Om alle 11 nye testcentre åbner og er klar til at blive taget i brug fra mandag, har Ritzau ikke kunnet få svar på fra Sundheds- og Ældreministeriet, som står bag beslutningen om at åbne flere testcentre.

Søndag aften fortæller Cecilie Lumbye Thorup, presserådgiver i Sundheds- og Ældreministeriet, at man forholder sig til en tidligere oplysning om, at centrene vil blive rejst fra næste uge, og at de vil blive taget i brug i de kommende uger.

- Og så melder vi noget mere ud, når der er mere at melde ud, siger hun.

Ud over Viborg, Herning og Ballerup vil de nye testcentre ligge i Hjørring, Thisted, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Hillerød, Hvidovre og Rønne.

Målet med de ekstra testcentre er at kunne teste op mod 20.000 danskere dagligt for coronavirus.

Centrene, som er nogle store, hvide telte, vil arbejde med to slags test. En, der tester antistoffer i blodet, og en, der tester for, om man er smittet med coronavirus.

Lige godt 150.000 personer er indtil videre blevet testet for coronavirus i Danmark. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut søndag.

/ritzau/