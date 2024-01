Flere afgange med busser og tog er udsolgt søndag

Flere vogne er sat på DSB-togene, mens Molslinjens buslinje, Kombardo Expressen, har sat ekstra busser ind for at følge med den høje efterspørgsel i forbindelse med tronskiftet søndag.

Og både DSB og Kombardo Expressen melder nu udsolgt på flere af deres afgange søndag.

- Der har været en overvældende interesse for at komme og se begivenheder i forbindelse med tronskiftet, siger Informationschef ved DSB, Tony Bispeskov.

Klokken 15 søndag udråbes Kronprins Frederik som kong Frederik X fra balkonen på Christiansborg Slot. Det sker efter et forudgående møde i Statsrådet.

Ifølge Tony Bispeskov er det derfor de tidlige afgange fra Jylland mellem klokken 06 og klokken 09 mod Fyn og København, der er udsolgt.

Det samme gør sig gældende den anden vej omkring klokken 17, hvor begivenheden er ved at slutte.

- Vi har sat flere togvogne på flere tog, så de kan køre med op til 600 pladser, siger Tony Bispeskov.

Hos Kombardo Expressen er det især på hjemrejsen, der har været høj efterspørgsel. Det oplyser PR- og Kommunikationschef Jesper Maack.

- Vi har sat ekstra busser ind, som også er blevet udsolgt. Og så satte vi en ekstra bus mere ind, hvor der muligvis stadig er få pladser, siger han.

Derudover har Molslinjen solgt omkring 60 til 70 procent flere færgebilletter til biler, end de normalt gør på en stille weekend i januar.

Desuden har Metroservice A/S sat flere metrotog ind på linjerne omkring det centrale København søndag, så der kun vil være cirka 90 sekunder mellem hver metro.

- Vi har sørget for, at vi har ekstra personale på alle relevante stationer, og at vi kører med fuld kapacitet - det vil sige med alt, hvad systemet kan trække, siger driftsdirektøren ved Metroservice A/S, Lars Toft Krag.

Personalet skal ifølge ham hjælpe med at sikre, at adgangen til og fra stationerne løber så gnidningsfrit som muligt.

