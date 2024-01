Flere analyser af Forsvaret inden forligspenge bliver fordelt

Partierne bag forsvarsforliget er enige om at påbegynde analyser af seks områder, som skal danne grundlag for kommende delaftaler.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

De seks områder, der skal analyseres som de første, er: opbygningen af brigaden, skibsbaseret anti-ubådskapacitet, F-35-kampfly, luftforsvar på land og fra skibe, satellitkapacitet og værnepligt.

Forsvarsforliget gælder fra 2024 til 2033. Regeringspartierne, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er med i forliget.

- Det er vigtigt for mig, at vi kommer i gang med opbygningen af Forsvaret, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan sætte en række analyser i gang, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

- Analyserne vil udgøre et solidt udgangspunkt, når vi i det nye år skal træffe beslutninger om styrkelsen af dansk forsvar og sikkerhed, siger han.

Analyserne skal konkret give politikerne et bedre beslutningsgrundlag, når de mange penge skal fordeles. De første analyser ventes færdige i denne måned.

- Analyserne skal give os et bedre beslutningsgrundlag og er blandt andet udvalgt med afsæt i, at Danmark i højere grad skal kunne leve op til forventningerne fra Nato, EU og allierede, siger Lund Poulsen.

Den første delaftale under forsvarsforliget fra juni sidste år, hvor der blev afsat over 140 milliarder kroner til Forsvaret, er forsinket. Det blev meldt ud i december.

I oktober beskrev Altinget en køreplan, som mediet var i besiddelse af for de i alt planlagte fire delaftaler under forsvarsforliget. Her fremgik det, at første delaftale var planlagt til at lande i første halvdel af november. Men det skete altså ikke.

I december udtalte Lund Poulsen til Ritzau om forsinkelsen:

- Det er ikke tilfredsstillende, at vi bliver nogle uger forsinket. Jeg havde gerne været i den situation, at det ikke var sket. Men når det er sagt, så er det ikke nogen stor katastrofe.

- Jeg havde håbet, at vi var på plads inden jul. Det er vi ikke, fordi det er komplekst. Det er mange forskellige ting, vi har på bordet. Men det er min klare forventning, at vi får lavet den første delaftale i januar.

