Flere ansatte kan blive undersøgt for kig i 13-årig piges journal

De medarbejdere, der har været inde og kigge på en patientjournal tilhørende en 13-årig pige, som i weekenden ifølge politiet blev bortført, har ikke nødvendigvis kunnet læse, hvad der står i journalen.

For det er kun personer, der er ansat på den specifikke afdeling på Rigshospitalet, hvor pigen blev undersøgt, som kan læse den.

Det siger hospitalsdirektør for Rigshospitalet Rasmus Møgelvang til TV 2. Han siger, at journalen er "særligt skærmet".

- Andre ansatte har godt kunne søge journalen frem, men ikke læse den, siger Rasmus Møgelvang til TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et antal medarbejdere Region Hovedstaden og Region Sjælland er blevet hjemsendt, mens det undersøges, om de har kigget i journalen af faglige grunde. Meldingen om hjemsendelserne kom onsdag aften.

Det er hverken oplyst i pressemeddelelsen fra onsdag eller til TV 2, hvor mange hospitalsmedarbejdere i regionerne som er blevet hjemsendt.

Rasmus Møgelvang siger, at hospitalsledelsen indtil videre kender til tre personer på Rigshospitalet, som har kigget på journalen.

To af dem var hjemsendt et enkelt døgn. Men alle tre er tilbage i arbejde, da hospitalet har konstateret, at de havde besøgt journalen af faglige grunde, siger han til TV 2.

På grund af forsinkelse i loggen, kan der være flere besøg, som skal undersøges i de kommende dage, siger hospitalsdirektøren.

Sagen er ifølge regionen anmeldt til både Datatilsynet og Styrelsen for Patientklager.

Regionerne er også i dialog med politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg kan ikke udtale mig om de konkrete ansættelsesretlige konsekvenser for de enkelte medarbejdere, men med de skærpende omstændigheder i den konkrete sag, så betyder det, at alle ansættelsesretlige konsekvenser - herunder afskedigelse - er i spil, sagde Rasmus Møgelvang i pressemeddelelsen onsdag aften.

- Samtidig vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om der skal ske politianmeldelse af den enkelte medarbejder, sagde han.

Den 13-årige pige forsvandt lørdag, efter at hun havde delt aviser ud i Kirkerup på Sydvestsjælland.

Pigen blev fundet søndag eftermiddag, og på samme tidspunkt blev en 32-årig mand anholdt. Han er sigtet for at have bortført og voldtaget pigen.

Den 32-årige erkender delvist sigtelsen og er blevet varetægtsfængslet frem til 11. maj. Det vides ikke, hvilke dele af sigtelsen han erkender.

/ritzau/