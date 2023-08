Flere blå partier vil afskaffe koran-indgreb efter valg

En stort set samlet opposition har været enig om at kritisere regeringens bebudede lovindgreb mod koranafbrændinger, som ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger er nært forestående.

Lige fra Enhedslisten og SF på venstrefløjen til De Konservative, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige på højrefløjen har udmeldingen været klar: Det er et knæfald og en glidebane, hvis Danmark bøjer sig for mellemøstlige regimer, der vil diktere dansk lov.

Den nuværende modstand betyder dog ikke, at alle partierne har planer om at afskaffe regeringens lovindgreb, såfremt de kan mønstre et flertal efter et kommende valg.

SF vil vente og se, hvad regeringen præsenterer, oplyser gruppeformand Karina Lorentzen Dehnhardt i et skriftligt svar til Kristeligt Dagblad. Men hun "kan ikke se for sig", at man vil tilbagerulle et lovindgreb:

"Ét er, at vi lige nu kæmper for eksisterende lovgivning, som et meget, meget bredt flertal i Folketinget vedtog så sent som i 2017. Den kamp kan og skal vi tage nu og forsvare, når vi oplever pres udefra," skriver hun:

"Men hvis Danmark om to-tre-fire år pludselig aktivt og af egen drift vil afskaffe, hvad regeringen nu truer med at indføre, så tror jeg, at vi selv – og ikke som nu individer som Rasmus Paludan og lignende – bliver udløsende for en international krise. Det mener jeg ikke vil være klogt."

SF har ingen umiddelbare planer om at afskaffe regeringens lovindgreb mod koranafbrændinger efter et valg, oplyser gruppeformand Karina Lorentzen Dehnhardt. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

Danmarksdemokraterne er et af de partier, som vil søge et flertal for at få lovindgrebet afskaffet efter et valg.

"Vi kender ikke den præcise udformning, men vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan, for at det bliver tilbagerullet. Problemet er, at vi har en regering, som lader sig presse til at gennemføre politik af diktaturstater i Mellemøsten. Det er derfor, vi stejler så meget og står så fast på det her," siger politisk ordfører Susie Jessen.

Nye Borgerlige vil "selvfølgelig" også tilbagerulle loven, hvis det skulle vise sig at blive en indskrænkning af ytringsfriheden. Det siger partiformand Pernille Vermund med det forbehold, at hun endnu ikke ved, præcis hvad regeringen har tænkt sig.

"Vi vil til hver en tid kæmpe for mere ytringsfrihed og bedre muligheder for at kritisere magtfulde religioner og politikere. Det gør vi i dag, og det vil vi gøre, hvis der kommer et indgreb," siger Pernille Vermund.

I modsætning til SF mener Pernille Vermund ikke, at frygten for en international krise bør stå i vejen for en fremtidig afskaffelse af lovindgrebet.

"Da man afskaffede blasfemiparagraffen, var det også med risiko for at få reprimander fra totalitære regimer. At kæmpe for friheden har altid en pris, også internationalt. Det bliver en anelse for skørt, hvis man ikke er klar til at stå den distance," siger hun.

Meldingen er den samme hos Dansk Folkeparti.

"Dansk Folkeparti har altid arbejdet imod både blasfemi- og racismeparagraffen. Derfor mener vi også, at et lovindgreb skal tilbagerulles, hvis vi er en del af et flertal i fremtiden," siger udenrigsordfører Anders Vistisen.

6 ud af 10 danskere støtter et lovindgreb, som skal forhindre koranafbrændinger, viser en meningsmåling fra begyndelsen af august, som Yougov har lavet for Kristeligt Dagblad.

Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet, udtalte i den forbindelse, at det vil være mindre tillokkende for oppositionen i fremtiden at skrue retstilstanden tilbage, når et flertal i befolkningen ikke har et ønske om det.

Anders Vistisen er overbevist om, at opbakningen vil blive mindre, når det ifølge ham går op for danskerne, at lovindgrebet med al sandsynlighed også kommer til at omfatte Tibet-demonstranter og iranske kunstnere, som skænder koranen i protest mod kvindeundertrykkelse.

"Alt andet lige er det ikke meningsmålinger, der afgør, hvad Dansk Folkeparti mener,” siger han.

Liberal Alliances udenrigsordfører, Henrik Dahl, kan endnu ikke oplyse, om partiet vil tilbagerulle et lovindgreb, før emnet er blevet drøftet på et gruppemøde.

Enhedslisten vil ikke tage stilling, før partiet kender regeringens konkrete planer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra De Konservative.

Alternativet bakker op om regeringen, mens De Radikale først vil tage stilling til lovindgrebet – og dermed også en eventuel tilbagerulning – når partiet har set regeringens konkrete forslag, oplyser udenrigsordfører Christian Friis Bach.