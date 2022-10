Flere bliver behandlet på privathospitaler på det offentliges regning

På plejehjemmet Nørremarken i Køge, sætter en ældre kvinde i kørestol sig imod, da plejeren vil skifte hendes ble. Plejeren reagerer ved at tale hårdt til hende. “Du er strid,” siger hun og går efter to et halvt minut uden at skifte beboeren. Da hun kommer tilbage, tre kvarter efter, er kvindens tøj og kørestol våd. Hvad plejeren ikke ved, er, at hendes nye kollega er en TV 2- journalist, der arbejder undercover og har filmet episoden.



Episoder som denne kan ses i aften, når dokumentaren “Opråb fra Plejehjemmet”, bliver vist på TV. Den afslører omsorgssvigt, hård tone og magtanvendelse, der ikke bliver indberettet, skriver TV 2 forud for udgivelsen.



Lyder det bekendt, er det fordi, at det ikke er første gang, TV 2 laver undercover-arbejde på plejehjem. I 2020 sendte dokumentaren 'Plejehjemmet bag Facaden’ chokbølger gennem Danmark. Her mødte seerne 90-årige Else, som bliver bedt om at lave afføring, mens hun hænger i en lift. Det fik politikerne til at afsætte 1,9 milliarder til ældreområdet og til at love 1000 nye ansatte.



Om denne dokumentar bliver lige så stor, må tiden vise. Søren Pape (K) har allerede reageret ved at kalde det “en skandale”, mens direktøren i Ældre Sagen betegner det som et “kolossalt politisk svigt”, skriver TV 2.



Også social- og ældreminister Astrid Krag (S) reagerer på dokumentaren her til morgen:



"Det er forfærdelige billeder, vi ser. Sårbare ældre, der ikke får den omsorg og pleje, de har brug for, og sådan skal det ikke være i vores ældrepleje, det vil jeg gerne gøre helt klart," siger hun.

Morgensamling bliver i sundhedssektoren lidt endnu, men skal videre fra plejehjem til hospitaler. Nærmere bestemt privathospitaler. Flere end nogensinde før får nemlig behandling på privathospitaler for offentlige penge, skriver Politiken i dag.



Det er behandlingsgarantien, der sørger for, at borgere kan få gratis hjælp i det private, hvis de skal vente mere end 30 dage. Det har fået den private sektor til at vokse, og det har trukket personale med over.



De danske kirurger sendte ifølge Politiken i denne uge et opråb til politikerne om, at situationen er kritisk på de offentlige hospitaler, hvor operationer udsættes, ændres eller flyttes grundet mangel på sygeplejesker. 2400 sygeplejersker har forladt regionerne det seneste år, og flere begrunder deres opsigelser med stress. De flygter enten til det private eller for at arbejde langt væk fra blodprøver, drop og patienter, skriver DR.