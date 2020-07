Flere bliver smittet: 91 nye coronatilfælde i Danmark

Antallet af nye tilfælde med coronavirus i Danmark er torsdag det højeste siden starten af maj.

Den seneste tid har vist tendens til stigende coronasmitte i Danmark, og torsdag er der registreret 91 nye tilfælde.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det er det højeste antal smittede, der er registreret på én dag siden starten af maj, når man ser bort fra Statens Serum Instituts opgørelser om mandagen, der også tæller weekenden og dermed flere dage.

I øjeblikket er der blandt andet et udbrud på Danish Crowns slagteri i Ringsted, der har 32 ansatte med coronasmitte.

Mens der er flere smittede, er antallet af indlagte på landets sygehuse faldet med tre til 18. Tre af de indlagte er på intensiv, mens to er i respirator.

Der er konstateret et nyt dødsfald med en coronasmittet. Danmark har samlet haft 615 dødsfald siden starten af marts.

Selv om antallet af smittede er højere, end vi har set på det seneste, giver det ikke anledning til stor bekymring hos Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

- Det er selvfølgelig bekymrende med antallet, men det er ikke overraskende med udbruddet i Ringsted, hvor der i øjeblikket er et hotspot med mange nye smittetilfælde.

- Men der er ingen tegn på, at det er en tendens til, at der er spredning i hele landet. Samtidig er der et lavt antal indlæggelser, så derfor ser jeg ingen grund til at være bekymret, når man ser isoleret på dagens tal.

- Men det er klart, at det er et tegn på, at tingene kan udvikle sig hurtigt, og det bliver vigtigt at følge udviklingen i august, hvor mange også kommer hjem fra sommerferie i udlandet, siger Jens Lundgren.

Torsdagens opgørelse viser desuden, at de danske sundhedsmyndigheder torsdag har rundet 1,5 millioner coronatest.

Det er fordelt på 1,13 millioner personer og dækker altså over, at nogle er blevet testet flere gange.

/ritzau/