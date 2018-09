Flere børn kontakter redningslinje omkring selvmord

Det er meget bekymrende, at børn helt ned til 10 år ringer om selvmordstanker, siger direktør i Børns Vilkår.

Antallet af opkald, der tikker ind hos Børnetelefonen, fra børn og unge, der henvender sig med selvmordstanker stiger. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Fra 2013 til 2017 modtog telefonenen, en rådgivningstjeneste hos Børns Vilkår, flere end 10.000 henvendelser om selvmordstanker fra børn og unge.

I samme periode er henvendelserne fra 10 til 12-årige mere end fordoblet. Tallene kommer ikke bag på Rasmus Kjeldahl, der er direktør for Børns Vilkår.

- Det bekymrer mig selvfølgelig en hel del, at vi ser et stigende antal unge og også ret små børn helt nede i 10-års alderen, som går og har meget tunge og alvorlige selvmordstanker.

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at de lidt ældre har de her problemer. Men at det allerede starter nede i 10 års alderen, det bør give os alle grund til meget stor bekymring, siger han til Ritzau.

Ifølge direktøren er overgreb, vold eller ydmygende behandling ofte noget, som børn og unge med selvmordstanker har været udsat for.

Men han oplever også, at børn og unge, der henvender sig til telefonen fortæller mere om ensomhed og angst end tidligere.

- Det kan dels være noget, der minder lidt om stress, og så kan det være det her med, at man føler sig socialt isoleret i en verden, hvor alle andre ser ud til at have et nemt liv og gode venner.

- Man føler ikke, at man selv dur til noget, og at man lever op til de forventninger, som venner, forældre og samfundet har, siger Rasmus Kjeldahl.

Det fremgår i opgørelsen, som Kristeligt Dagblad bringer, at der var 1628 børn og unge, der i 2013 henvendte sig til telefonen for at tale om selvmord.

Det tal lå i 2015 på 1877, mens det var steget til 2825 i 2017. Det er dog ikke muligt at se, om der kan være gengangere i blandt.

