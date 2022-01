Flere borgere filmer og chikanerer offentligt ansatte online

Blandt de offentligt ansatte oplever flere faggrupper at blive optaget af borgere og udstillet på de sociale medier. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er både socialrådgivere, ansatte i ældreplejen, skolelærere og politibetjente, der oplever mod deres vilje at blive filmet, når de er på arbejde.

Optagelserne ender i nogle tilfælde online på de sociale medier, hvor de ansatte kan risikere at blive hængt ud.

For nylig viste en undersøgelse, at hver tiende skolelærer hvert år rammes af digital chikane, hvor det mest udbredte er at blive filmet og få delt optagelsen mod sin vilje.

For de ansatte i ældreplejen er det hver syvende, der er blevet filmet eller lydoptaget på arbejdet, viste en undersøgelse i 2021.

Kommunernes Landsforening oplyser til avisen, at der aktuelt arbejdes på at finde en løsning, så man kan få gjort noget ved problemet.

/ritzau/