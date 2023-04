Flere borgere søger rådgivning til misligholdt gæld

Tusindvis af borgere søger hjælp til uåbnede rudekuverter, fyldte e-bokse og kreditorer, der ikke har fået deres penge.

I 2022 var antallet af personer, der søgte gratis gældsrådgivning, steget med lidt over 25 procent på et år.

Helt præcist søgte 8343 borgere gældsrådgivning i 2021, mens 11.082 søgte gældsrådgivning året efter.

Det viser en ny statistik fra den Nationale Vidensfunktion for frivillig vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning, som repræsenterer 15 frivillige organisationer i Danmark - herunder Forbrugerrådet Tænk og Den Sociale Retshjælps Fond.

Ifølge forbrugerøkonom ved Nordea Ida Marie Moesby kan der være flere grunde til den høje stigning. Men hun peger særligt på én grund.

- Når inflationen ligger højt og priserne stiger, presser det især dem, der har en stram økonomi. Inflationen er især høj på de meget basale varer - eksempelvis på fødevarer og el, som man ikke kan være foruden, siger Ida Marie Moesby.

Typisk hjælper rådgiverne i de frivillige organisationer med at skabe et overblik over gælden.

Hos Den Sociale Retshjælps Fond laver de blandt andet et samlet overblik over gælden i et excel-ark, fortæller den konstituerede daglige leder i København, Julie Jørgensen.

- Så kan de se, hvem de skylder penge, og hvor meget de skylder.

- Derudover forsøger vi at forhandle med de private kreditorer for at sætte renterne ned eller stoppe dem helt, siger Julie Jørgensen.

Og ifølge hende vil de højst sandsynligt få flere henvendelser i år end sidste år.

- Vi har ikke helt set konsekvenserne af inflationen endnu, og derfor tror jeg, at antallet af personer, der søger gældsrådgivning, vil stige endnu mere i 2023, siger Julie Jørgensen.

Og det er også det, en ny statistik fra Forbrugerrådet Tænk tyder på.

Den viser, at der i første kvartal af 2023 var 1375 borgere, der havde anmodet om gældsrådgivning, mens der året forinden var 1058 borgere, der havde anmodet om gældsrådgivning i samme kvartal.

Det svarer til en stigning på cirka 30 procent.

