Flere børn fra udsatte områder i Aarhus holdes fra dagtilbud

En tredjedel af børnene fra udsatte boligområder i Aarhus er tilbage i dagtilbud. Bekymrende, mener pædagoger.

Dagtilbuddene er genåbnet over hele landet, men ikke alle har sendt deres småbørn tilbage i institution.

I Aarhus Kommune er rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), bekymret over, at det kun er en tredjedel af børnene fra udsatte boligområder, som igen bliver passet i dagtilbuddene.

I ikke udsatte områder er to tredjedele af børnene tilbage.

- Det er ærgerligt. Vi vil rigtig, rigtig gerne have flere børn afsted. Vi vurderer, at mange flere vil have godt af det, siger Thomas Medom.

Han påpeger, at tallene for de fremmødte i institutionerne er behæftet med usikkerhed.

Kommunen har været i dialog med både forældre og daginstitutioner om, hvorfor nogle børn holdes hjemme.

Ifølge Thomas Medom er den primære årsag, at forældre er bange for at få smitte med hjem.

- Der er flere kroniske sygdomme i de familier, end der er i resten af Aarhus, og der er flere i familien, der bor sammen - også med de ældre.

Derudover er nogle utrygge ved retningslinjerne, andre har misforstået dem. Nogle har også haft sproglige udfordringer.

Hverken Kommunernes Landsforening (KL) eller Bupl, der er fagforeningen for pædagoger, har tal for, hvorvidt der ses samme billede i landets øvrige kommuner.

Hos Bupl er formand Elisa Rimpler dog ikke glad for det billede, der tegner sig i Aarhus. Det er især familier med mangel på ressourcer, der kan have gavn af pasningen, mener hun.

- Det er bekymrende, at børn i udsatte positioner mangler i institutionerne. De har virkelig om nogen brug for et frirum, hvor de kan komme væk fra eventuelt tilspidsede situationer og turbulens.

- Når man kommer fra et hjem med mangel på ressourcer, med en syg forælder eller med meget lidt socialt overskud, så er det vigtigt, at man bliver mødt af pædagoger, som netop har et overskud og kan hjælpe børnene ind i et legende børnefællesskab, hvor de kan få det trygt og rart, siger hun.

Thomas Medom lover, at der er plads til børnene i institutionerne, selv om der er kommet skrappere krav til, at der skal være mere afstand mellem børnene.

- Der er nogle rigtig trygge rammer i daginstitutionerne. Der er lige nu de bedste normeringer, der nogensinde har været, og vi har plads til børnene.

Han påpeger, at det er forældrenes eget valg, om de vil sende deres børn til pasning.

Små børn i udsatte boligområder skal egentlig i dagtilbud 25 timer om ugen. Det såkaldte obligatoriske læringstilbud trådte i kraft sommeren sidst år.

For tiden er reglerne om, at man kan blive trukket i børneydelse, hvis man ikke sender sit barn afsted, suspenderet.

