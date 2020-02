Flere børn og unge har tanker om selvmord

Antallet af børn og unge, som kontakter Børnetelefonen med tanker om selvmord, stiger. Minister har plan klar.

Flere børn og unge kontakter Børnetelefonen under Børns Vilkår, fordi de går med tanker om at tage deres eget liv.

I 2019 handlede 7,2 procent af alle samtaler med børn og unge hos Børnetelefonen om tanker eller planer om at begå selvmord.

Det viser tal, som Børns Vilkår har udtrukket for Ritzau.

Den slags samtaler udgjorde 6,7 procent i 2018.

Fra 2015-2019 er stigningen mere markant. I 2015 udgjorde samtaler om selvmord 3,2 procent af alle henvendelser, og dermed er der sket en stigning på fire procentpoint på de fire år.

Det kalder på handling, mener direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

- Det er en meget trist udvikling, og det er jo et kæmpe signal om, at noget er galt, siger Rasmus Kjeldahl.

Annette Erlangsen, seniorforsker hos Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse (Drisp), forklarer, at der de senere år har været mindre stigmatisering omkring selvmordstanker, og det kan ikke udelukkes, at det har indflydelse på, at flere søger hjælp.

- Men alligevel vil jeg sige, at det her er en markant stigning, siger Annette Erlangsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) deler bekymringen.

Derfor vil der i regeringens tiårsplan for psykiatrien være et ”særskilt spor”, der drejer sig om selvmordsforebyggelse

Blandt andet skal der afsættes flere penge til det tidlige opsporingsarbejde blandt børn og unge på skoler og uddannelser, ligesom det skal være nemmere at få pædagogisk-psykologisk rådgivning.

- Vores erfaring viser jo, at det kan forebygges, og vi skal være langt bedre til at sætte tidligt ind, end vi har været, siger Magnus Heunicke.

Børns Vilkår har ligeledes indgået en alliance med relevante organisationer og taget kontakt til flere ministre i regeringen med henblik på en samlet plan for forebyggelse af selvmord.

- Men der er ingen lette løsninger. Det slår mod nogle andre politiske og økonomiske dagsordener i samfundet, siger Rasmus Kjeldahl.

Siden 2007 har selvmordstallet ligget stabilt på omkring 600 årligt i Danmark.

