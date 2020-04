Flere brancher venter fortsat på retningslinjer før genåbning

Mandag skal flere brancher åbne igen. Flere af dem har endnu ikke fået retningslinjer fra myndigheder.

18. marts betød lukning for flere erhverv. Frisører, tatovører og tandlæger skulle eksempelvis holde lukket på ubestemt tid grundet coronavirus.

Mandag har de så fået lov til at åbne dørene for kunder og patienter igen.

Flere af dem venter imildertid fortsat på retningslinjer fra myndighederne, og det kan være, at de først får dem søndag eftermiddag eller senest mandag formiddag.

Ane Buch, der er administrerende direktør i SMVdanmark, der er en organisation for små- og mellemstore virksomheder i Danmark, har fredag været til møde med repræsentanter fra flere erhvervsmyndigheder og andre brancheforeninger for at diskutere retningslinjerne.

- Mit bedste bud er søndag eftermiddag, før det vil retningslinjerne ikke ligge færdig, siger Ane Buch.

SMVdanmark repræsenterer i denne sammenhæng mest frisører og kosmetikere.

Brancherne blev præsenteret for nogle udkast til retningslinjerne, som de kunne komme med input til, fortæller hun.

Ane Buch påpeger, at regeringen og erhvervslivets corona-enhed, som er en enhed, hun selv er en del af, højst sandsynligt først skal mødes søndag.

- Her vil vi så blive forelagt et forslag til de retningslinjer, der blandt andet vil gælde frisører.

- Det er klart, at nærmest alle landets frisører ringede og spurgte til retningslinjerne, og der har vi måttet være svar skyldig. Vi har fortalt dem, at de måske kan få svar søndag eftermiddag. Det havde selvfølgelig været bedre, hvis det var før, siger hun.

Dansk Tatovør Laug, der er brancheforeningen for tatovører, befandt sig også ved mødet i form af formand, Frank Rosenkilde.

Han kan nikke genkende til, at det først er senere, at der kommer retningslinjer. Han har også hørt, at det godt først kan være mandag formiddag.

Han mener dog ikke, at det bliver det store problem for tatovørerne at efterleve kravene, selv om de først kommer sent.

- De krav de præsenterede i udkastet, det er til at leve med. Det er ikke noget, der bliver et stort problem for tatovørerne, da vi er rimelige hygiejniske i forvejen, siger Frank Rosenkilde.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad der står i udkastet.

Foruden mange af de små erhverv, så skal landets tandlæger også åbne dørene.

Tandlægeforeningen, som repræsenterer mange af landets tandlæger, havde fået lovning på af sundhedsmyndighederne, at det ville komme fredag, men det er hele tiden blevet udskudt.

Sent fredag aften er de endnu ikke kommet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Erhvervsministeriet eller Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/