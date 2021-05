Flere coronaeksperter finder vej til Blå Bog

Torsdag udkommer en ny udgave af opslagsværket Kraks Blå bog. Blandt de 147 nye navne er også corona-fagfolk.

Ofte er det hovedsageligt skuespillere og sportsstjerner i Kraks Blå Bog, der vækker genkendelse i befolkningen, hvorimod professorer ikke nødvendigvis er personer, danskerne kan sætte ansigt på.

Men sådan har meget ændret sig det seneste år, hvor coronapandemien har skabt et stort behov for pressemøder og ekspertviden.

Og således vil der blandt de 147 nye navne i årets udgave af opslagsværket, der udkommer torsdag, være en lang række fagpersoner såsom virologer, læger, professorer og direktører fra flere styrelser, som mange danskere kender.

Blandt andet personer der har tonet frem på tv-skærmene på adskillige pressemøder.

Heriblandt direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum og direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri.

Men også professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen, som ofte har givet sit besyv med om coronasituationen, er med i den nye udgave.

At disse personer har haft ekstra meget medietid og er blevet bredt kendt i befolkningen, spiller dog ikke ind på deres optagelse i Blå Bog.

Det siger Bolette Rud. Pallesen, digital chef i Gads Forlag, som udgiver bogen.

- Der har ikke været noget særligt optagelseskrav om, at vi skulle have coronalægerne med.

- Men det er klart, det har fyldt meget i medierne i året, der ligger bag os. Men det kunne lige så godt være, de var blevet optaget andre år. Og flere af eksperterne er også allerede med i bogen, siger hun.

I udvælgelsen af de nye navne til opslagsværket er der fokus på mangfoldighed i faggrupper, så det afspejler det danske samfund, fortæller Bolette Rud. Pallesen.

Derfor er der også både skuespillere, musikere, journalister og landmænd på listen.

Her kan nævnes prins Felix af Danmark, teaterdirektør på Odense Teater Jacob Skaarup, USA-korrespondent for DR Lillian Gjerulf Kretz, direktør ved Zoologisk Have i København Jørgen Nielsen og billedkunstner Evren Tekinoktay.

Årets trykte udgave indeholder 8468 biografer over nulevende personer, mens den digitale version blaabog.dk rummer samtlige biografier for de omkring 30.000 personer, der har været i Kraks Blå Bog gennem tiden.

/ritzau/