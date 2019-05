Flere dåser og flasker sendes gennem flaskeautomaten

Danskerne afleverede 1,4 milliarder dåser og flasker til genanvendelse i 2018, hvilket er rekord højt.

Flere flasker og dåser bliver afleveret ved flaskeautomater, hvor de bliver genanvendt og giver forbrugerne pant.

I 2018 afleverede vi 1,4 milliarder dåser og flasker til genanvendelse via pantsystemer. Det er en stigning på 11 procent i forhold til året før.

Det skriver Dansk Retursystem i en årsrapport.

Lars Krejberg Petersen, der er administrerende direktør for Dansk Retursystem, er tilfreds med udviklingen. Han peger på, at pantsystemet er velfungerende, fordi producenter, forbrugere og butikker tager et fælles ansvar.

- Vi har et velfungerende pantsystem i Danmark, fordi vi alle sammen bakker op om det.

- Og jeg synes, det er imponerende, at selv om der er et øget forbrug af drikkevarer med pant, så afleveres knap ni ud af ti tilbage igen, siger han i en pressemeddelelse fra Dansk Retursystem.

/ritzau/