Flere danskere går ind for atomkraft. Men betyder det noget?

I mange år var debatten om atomkraft lås fast i Danmark. Et stort flertal ville ganske enkelt ikke vide af den. Det har ændret sig. Ifølge en ny undersøgelse, foretaget i august og gengivet i Politiken, ville 46 procent af de adspurgte stemme ja til atomkraft, hvis der var en folkeafstemning herom i morgen. Samtidig ville 39 procent stemme nej.

Det er første gang i mange år, at der tegner sig et flertal for atomkraft i Danmark. Tallene i den nye meningsmåling er omtrent det modsatte af, hvordan ja-nej fordelingen var i en Megafonundersøgelse i marts i år. Så skiftet er kommet for nylig.