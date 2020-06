Flere danskere har været en tur over grænsen for at handle

Fredag kunne danskere igen tage i grænsebutikkerne. Det har flere gjort, selv om det er færre end normalt.

Efter at Tyskland fredag åbnede grænsen til Danmark, har flere danskere været en tur i grænsebutikkerne for at handle.

Niveauet af kunder er dog fortsat lavere end normalt. Det fortæller Lars Mose Iversen, der er administrerende direktør for Fleggaard-koncernen.

- Vi opgiver ikke specifikke kundetal.

- Der har været flere danskere, end der har været under coronakrisen.

- Men det er stadig færre danskere end på "en normal fredag", siger Lars Mose Iversen.

Fleggaard er en af de absolut største spillere ved den dansk-tyske grænse med otte Fleggaard-butikker og lige så mange Calle-butikker.

Butikkerne havde egentlig forberedt sig på først at tage imod de danske kunder fra på tirsdag, hvor den tyske indrejsekontrol først stod til at ophøre.

Men da det tyske politi allerede begyndte at lade danske statsborgere køre over grænsen fra fredag middag, gav det straks flere kunder i butikkerne.

Den tidligere end forventede åbning har indtil videre ikke givet store problemer i forhold til vareknaphed.

- Vi troede, at vi først ville åbne på tirsdag, men nu blev det så pludselig fredag.

- Så åbningen er kommet lidt tidligere, end vi havde troet, og derfor er der enkelte varer, vi ikke har nået at kunne skaffe frem.

- Men det har været meget få varer, siger Lars Mose Iversen.

Det danske udenrigsministeriums rejsevejledning siger fortsat, at alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland frarådes til og med mandag 14. juni.

Hvis man alligevel krydser grænsen, opfordres man af myndighederne til to ugers selvisolation, når man returnerer.

Det gælder også, hvis man blot rejser over grænsen for et par timer, oplyser Udenrigsministeriet.

/ritzau/