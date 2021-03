Flere end 8500 har søgt og fået tilkendt seniorpension

Fagforbundet 3F er tilfreds med, at 93 procent af ansøgerne til pension for nedslidte har fået ja.

8542 syge og nedslidte har siden 1. januar 2020 fået tilkendt seniorpension.

Det er flere end forventet, da den politiske aftale om seniorpension blev indgået i maj 2019, skriver Fagbladet 3F.

Dengang var vurderingen hos forligspartierne, at omkring 5000 personer ville gøre brug af ordningen hvert år.

For at få ja til seniorpension kræver det blandt andet, at man har seks år eller mindre til pensionsalderen, og at man kun kan arbejde 15 timer eller derunder om ugen.

Tallene viser også, at langt de fleste af dem, der søger, får ja. 93 procent af ansøgerne får tilkendt pensionen.

- Det er glædeligt, at tallene viser, at ordningen hjælper de nedslidte, der ikke kan holde til mere.

- Og det er glædeligt, at tilkendelsesprocenten er så høj, og at der dermed er relativt få, der søger forgæves, siger Tina Christensen, ansvarlig for det socialpolitiske område i fagforbundet 3F, til bladet.

Aftalen om seniorpension blev indgået af den daværende VLAK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti og De Radikale.

Forventningen var, at der samlet set vil være cirka 17.150 personer i ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025.

Efter at den daværende VLAK-regering indgik aftalen med Dansk Folkeparti og De Radikale, har Socialdemokratiet og SF tilsluttet sig.

Oveni aftalen om seniorpension fulgte aftalen om tidlig pension, der blev indgået i oktober 2020 mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti.

Ordningen træder i kraft per 1. januar 2022.

For 3F har det været afgørende, at seniorpensionen suppleres med den mulighed, der nu indføres for tidlig pension.

- For seniorpensionen er alene et tilbud for de allermest nedslidte, siger Tina Christensen.

/ritzau/