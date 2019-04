Flere gymnasielærere end ventet varsles fyret

Omkring 300 lærere på landets gymnasier står til en fyreseddel ifølge lærerforening.

Mængden af lærere, der står til at blive omfattet af en fyringsrunde på landets gymnasier, har vokset sig større end først antaget.

I februar skrev avisen.dk, at 200 gymnasielærere var blevet varslet fyret. Fredag oplyser Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), at der nok nærmere bliver tale om 300 lærere. Det skriver A4 Medier.

GL, der også stod bag optællingen i februar, baserer sine tal på indrapporteringer fra tillidsmænd eller lærere fra de enkelte skoler.

Ifølge formand for GL Thomas Kepler er fyringerne en logisk konsekvens af årets finanslov.

- Der sker det, som vi sagde til Folketinget og regeringen ville ske, hvis man vedtog finansloven for 2019. Så blev det et meget blodigt år, siger han til Ritzau.

GL-formanden venter også, at der kan komme flere varslinger om fyringer.

- Jeg tror ikke, at alle skoler endeligt har gjort, hvad der er behov for. Mange skoler har måske skubbet det foran sig og håbet på nogle bedre optagelsestal, siger han.

Ifølge Thomas Kepler vil fyringerne gøre ondt på kvaliteten af den undervisning, som gymnasierne tilbyder.

- Det betyder helt konkret, at de tilbageværende lærere skal undervise endnu flere elever. Vi har kolleger, der nu skal håndtere over 200 elever på en arbejdsuge.

- Man kan forestille sig, hvad det betyder for de elever, som har behov for at blive set af læreren for at få det maksimale ud af undervisningen.

- Hvis man er nummer 150, 175 eller 197 i køen til lærerens opmærksomhed den uge, er det måske ikke en ønskeposition som elev.

Til A4 Medier fortæller rektor på Skanderborg Gymnasium og næstformand hos rektorernes forening, Danske Gymnasier, Jakob Thulesen Dahl, at hans lærere har mindst en klasse mere end tidligere.

- Vi har for længst skåret ind til benet, hvis ikke længere, siger han til A4 Medier.

/ritzau/