Flere ensomme mænd søger hjælp på krisecenter

Landets syv krisecentre kun for mænd har i år taget imod 300 mænd. De fleste er helt alene. Ensomhed er et større problem for mænd end for kvinder, siger psykolog

Efter skilsmissen har de ingen at tale med, fordi deres ekshustru har været den eneste rigtige fortrolige, og familiens fælles venner er faldet fra.

Sådan er situationen for en stor del af de godt 300 mænd, der i år er blevet indlogeret på et af landets syv krisecentre kun for mænd, drevet af den frivillige organisation Mandecentret. Mandecentrets særlige botilbud blev oprettet i 2016, og siden har centrene oplevet en stigende søgning. Mens 200 mænd blev indlogeret på centrene i 2020, skønnes det, at tallet bliver 300 i år.

”Vi rammer et behov, som har været i samfundet længe. Vi opsøges af mænd fra alle samfundslag - akademikere, ufaglærte og arbejdsløse. Det stigende antal henvendelser er udtryk for, at der blandt mænd er en voksende erkendelse af, at man kan søge hjælp,” siger lederen af det nyoprettede Mandecentret i Slagelse Daniel Emil Kristensen.

Han fortæller, at ensomhed er et af de største underliggende problemer for mænd efter et brudt parforhold.

”Når mænd stifter familie, overtager de ofte kvindens relationer og kvindens familie. Hvis hustruen har 10 vennepar, og manden har et, så går kvindens relationer ofte tabt for manden efter en skilsmisse. Når mænd opsøger os, er hele deres netværk som regel forsvundet,” fortæller Daniel Emil Kristensen.

Ifølge Mandecentrets statistik er 85 procent af mændene på krisecentrene fædre. Op mod en femtedel har ikke haft kontakt med deres børn de seneste uger forud for ankomsten til krisecenteret. To tredjedele angiver, at de har været udsat for vold i hjemmet. I gennemsnit bor mændene 133 dage på et mandekrisecenter.

”Vi arbejder målbevidst med at bremse deres ensomhed ved at støtte dem i at oprette nye sociale netværk. Samtidig arbejder vi via samtaler med at støtte mændene i at lære at forstå sig selv. Særligt samværet med børn betyder meget i samtalerne. Mange er følelsesmæssigt rundtossede, fordi de ikke har ord for den krise, de befinder sig i,” siger Daniel Emil Christensen.

Han fortæller, at Mandecentret især bruger naturen som et terapeutisk rum.

"Når man sidder ved et bål eller går en tur i skoven, er det lettere at åbne op,” forklarer Daniel Emil Kristensen.

Psykolog Svend Aage Madsen, der er formand for Forum for Mænds Sundhed, peger på en generel tendens til, at mange mænd kommer i klemme efter en skilsmisse.

”Ensomheden er ofte et langt større problem for mænd end for kvinder. Undersøgelser viser, at mange mænd kun har deres partner som den nærmeste fortrolige. I mange parforhold får kvinden ansvaret for kontakten til de sociale relationer. Når jeg taler med mænd som psykolog, opfordrer jeg dem ofte til at finde en i omgangskredsen, de kan tale fortroligt med,” fortæller Svend Aage Madsen.

Han henviser til undersøgelser, der viser, at to til tre gange så mange mænd som kvinder oplyser, at de ikke har nogen fortrolig at tale med, mens lidt flere kvinder end mænd ofte føler sig uønsket alene.

Forum for Mænds Sundhed har taget initiativ til Mænds Mødesteder efter australsk og irsk forbillede, hvor mænd mere end 30 steder i landet mødes om aktiviteter som for eksempel ture i naturen eller udøvelse af et håndværk.

”Mænd er forskellige, men der er også fælles problematikker. Mænd har i modsætning til kvinder hidtil ikke set sig selv som køn med nogle fælles problemer. Der er heldigvis ved at ske et opbrud. Vi begynder at tale om mænds ensomhed og mænd som fædre, fordi det er der, deres ulighed er. 45 procent af alle mænd lever som singler, og op mod en fjerdedel af alle mænd aldrig får børn. Det giver nogle store udfordringer i forhold til ensomhed,” forklarer Svend Aage Madsen.