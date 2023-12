Flere er blevet indlagt med influenza

I denne sæson er flere blevet indlagt med influenza, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

I uge 49 - 4. til 10. december - var der 146 indlæggelser, mens der på samme tidspunkt sidste år var 84 indlæggelser.

Derudover steg antallet af indlæggelser fra uge 48 til 49 fra 75 til 149 indlæggelser, skriver DR.

Overlæge og sektionsleder hos SSI Bolette Søborg siger til mediet, at der i øjeblikket er meget smitte, og at det er undertypen Influenza A, som er i omløb.

- Vi forventer fortsat, at der vil cirkulere forskellige typer af influenzavirus. Vi forventer også, at det kan blive en lidt langstrakt sæson, men ikke nødvendigvis en meget hård sæson, siger hun.

Ifølge Sundhedsstyrelsen (SST) er det vigtigt at blive hjemme, hvis man er syg.

- Hvis man er syg og har feber, hvis man hoster og nyser, og man tænker, at man kan komme til at smitte nogle andre til julefesten, så synes jeg, at man skal blive derhjemme, også selv om det er rigtig ærgerligt, sagde Kristine Moll Harboe, der er overlæge og enhedschef i SST, tirsdag til Ritzau.

Den seneste ugentlige opdatering på influenza, covid-19, RS-virus og andre luftvejssygdomme fra Statens Serum Institut (SSI) viste, at stort set alle luftvejsinfektioner, som instituttet overvåger, er i stigning.

SSI forventer ikke, at den stigende smitte vil knække lige med det samme. Det betyder, at der også vil være smitte hen over julen.

Det er ikke til at sige, hvornår kurven for smitte ventes at knække.

Det er særligt ældre over 65 år, gravide og personer med en række kroniske sygdomme og tilstande, der har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Derfor tilbydes disse grupper gratis vaccination mod influenza. Derudover tilbydes børn i alderen to til seks år gratis vaccination mod influenza, skriver SSI på sin hjemmeside.

