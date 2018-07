Flere er blevet syge af giftig larve på Bornholm

Miljøstyrelsen advarer mod nærkontakt med processionsspinderlarven, der holder til ved Dueodde.

Flere personer måtte i weekenden en tur på Bornholms Sygehus og få lægehjælp, efter at de havde været i kontakt med processionsspinderlarver.

Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Larverne er fascinerende dyr, der vandrer omkring i lange kæder, der kan blive op til flere meter lange.

Men de er dækket af giftige hår, som de kan løsne og skyde fra sig, hvis de bliver forstyrret. Hårene fremkalder udslæt, stærk kløe og undertiden åndedrætsbesvær.

Netop nu er det højsæson for dem. Larverne forekommer fra maj til september. De laver håndboldstore spind i fyrretræerne ved Dueodde, og de ses især i juli og august, når de kravler ned fra træerne for at forpuppe sig.

Hvis man ser deres redespind i fyrretræerne eller larver i procession på jorden, skal man holde fingrene væk og under ingen omstændigheder tage larverne op.

Det gælder også døde larver og tørre larvehuder, hvor de giftige hår sidder løst og stadig er meget potente, advarer Miljøstyrelsen.

Hunde og andre dyr, der snuser til eller æder larverne på jorden, kan blive alvorligt syge og i sjældne tilfælde dø. En angrebet hundetunge kan blive så medtaget, at dele af tungen bliver nedbrudt og falder af.

Hvis man har været i nærkontakt med larverne og bliver syg, bør man søge læge. Har man fået de giftige hår på huden, kan de fjernes med tape.

De giftige processionsspinderlarver er meget varmekrævende. Mens de er meget almindelige i Sydeuropa, er de herhjemme kun fundet ved Dueodde.

Der er flere arter, og den, der findes på Bornholm, kaldes fyrreprocessionsspinderlarve. Den udvikler sig til en grålig og harmløs natsværmer.

/ritzau/