Flere er overmodige på trampolinen og pådrager sig skader

Antallet af trampolinskader er steget med ti procent sammenlignet med sidste sommer, viser nye tal.

En sjov leg på havetrampolinen er ikke altid ufarlig - særligt for børn.

Således er antallet af anmeldte trampolinskader steget med ti procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste sommer, viser nye tal fra forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring.

Årsagen kan være, at flere danskere har fået trampolin derhjemme, vurderer forsikringsselskabet. Samtidig med at flere har haft deres trampolin i flere sæsoner.

- Vi hører fra vores kunder, at børn og voksne bliver mere modige, og de tør lidt mere på trampolinen, når de har den flere somre.

- Det kan gøre, at de bliver mindre forsigtige, og de dermed risikerer at komme til skade, siger kommunikationskonsulent hos Gjensidige Forsikring Søren Frederiksen.

Han peger på, at det oftest er børn, der kommer til skade.

Skaderne varierer fra alvorlige skader med brækkede lemmer, nakke- og hovedskader til mindre alvorlige såsom blå mærker, fortæller han.

- Mest hyppige er småskader, som kunderne melder, så de er sikre på, at det ikke falder mellem to stole senere i livet, hvis skaden bliver værre eller varig, siger Søren Frederiksen.

Tal fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital viser desuden, at de danske skadestuer hvert år behandler cirka 7000 børn for skader forårsaget af trampolinuheld.

Gjensidige Forsikring vil ikke oplyse, hvor mange skadeanmeldelser de modtager, men henviser til en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for dem. Den viser, at hver tiende trampolinejer har oplevet, at et barn kom til skade på trampolinen.

I samme undersøgelse svarer hver tredje af de 1580 repræsentativt udvalgte danskere, at de har en trampolin i hustanden.

Selv om trampolinhop kan ende galt, vurderer Gjensidige Forsikring ikke, at ejere skal kassere deres trampolin, så længe man er forsigtig.

- Et net om trampolinen kan redde en fra at ryge på jorden.

- Derudover skal man sørge for, at hvis man er på trampolinen flere mennesker, at man har nogenlunde i samme vægt, så der ikke er nogen, der får et ekstra skub af en, der vejer mere, siger Søren Frederiksen.

Desuden frarådes det at slå saltomortaler.

