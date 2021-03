Flere etstiksvacciner fremrykker vaccinationsplan med en uge

Sundhedsstyrelsen forventer nu, at alle har fået tilbud om coronavaccine senest 25. juli.

Sundhedsstyrelsen forventer nu at modtage et større end forventet antal doser af Johnson Johnsons coronavaccine i løbet af de kommende måneder.

Det er med til at gøre, at Sundhedsstyrelsen ændrer i sin vaccinationsplan.

Nu er der forventning om, at alle kan være tilbudt en coronavaccination senest 25. juli. Det er en uge tidligere end hidtil.

Det viser den seneste vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen.

Vaccinationskalender viser, at det især er forventning om et øget antal doser i juni fra Johnson Johnson, der er med til at fremrykke forventningen.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen opjusteret antallet af doser, der forventes at komme fra Johnson Johnson i april fra omkring 39.000 til 84.000.

I forhold til vaccinationsprogrammet forventer Sundhedsstyrelsen, at man vil være i mål med de 80-84-årige i løbet af de kommende uger.

Det betyder, at man i denne uge kan begynde at invitere de 75-79-årige til at booke tid til vaccination.

- Så er vi klar til at sende invitationer ud til en ny målgruppe, nemlig de borgere, der er blandt de 75-79-årige. Bliver godt at få dem vaccineret, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Det går fremad i vaccinationskalenderen, og alle kræfter er i gang med, at vi får vaccineret så hurtigt som muligt, tilføjer han.

Vaccinen fra Johnson Johnson er blandt de fire, der er godkendt til brug i EU. Modsat de tre andre kræver den blot ét stik.

Den har vist sig at være 67 procent effektiv til forebyggelse af coronavirus.

Vaccinen fra Johnson Johnson er den vaccine, som EU har forhåndskøbt flest doser af.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere over otte millioner personer med Johnson Johnson-vaccinen.

/ritzau/