Flere får mulighed for erstatning efter decembers stormflod

Naturskaderådet har fredag udvidet det område, der blev erklæret stormflodsramt under stormen Pia i december.

Det skriver rådet på sin hjemmeside.

Kyststrækningen mellem Studstrupværket ved Aarhus og Fornæs Fyr nord for Grenaa samt strækningen mellem Asnæs Fyr og Halsskov Odde på Vestsjælland er nu blevet en del af det stormflodsramte område.

Det betyder, at borgere i de tilføjede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader, der opstod som følge af den forhøjede vandstand.

Det er nye oplysninger i form af blandt andet vandstandsdata og en kystteknisk vurdering af vandstandsforholdene, der ligger til grund for udvidelsen af det ramte område.

Stormen Pia ramte landet 22. og 23. december 2023 og blev ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kategoriseret som den kraftigste storm i otte år.

Naturskaderådet erklærede allerede 23. december, at der havde været stormflod ved Odense Fjord, fra Asnæs Fyr på Sjælland og hele vejen nord om og øst over om Sjælland ned til København.

I Jylland blev den sydlige del af Nissum Fjord og dele af Aarhusbugten også erklæret stormflodsramt.

En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet.

Der skal være tale om så høj en vandstand, at den forekommer sjældnere end hvert 20. år.

Det er Naturskaderådet, der afgør, hvorvidt der har været stormflod. Det sker på baggrund af udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet.

Stormflodsordningen er en statslig katastrofeerstatningsordning, der er finansieret kollektivt af alle danskere med en brandforsikring.

Skader fra stormflod skal anmeldes i Naturskadebasen. Fristen for at søge erstatning er 5. marts 2024.

/ritzau/