Flere faglærte får en videregående uddannelse

Stadig flere faglærte finder vej til de videregående uddannelser, viser analyse.

Flere tager vejen fra en erhvervsuddannelse videre til en universitetsuddannelse. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) ifølge Politiken.

I alt er det omkring hver femte, der efter en erhvervsuddannelse til eksempelvis murer, tømrer eller kok, som bagefter griber bøgerne og begynder på en videregående uddannelse såsom en universitets- eller professionsuddannelse.

Analysen er lavet således, at AE har kigget på de to årgange, der blev færdig med deres erhvervsuddannelse i henholdsvis 2006 og 2011.

Derefter har AE kigget på, hvor stor en andel af årgangene, der fem år senere er gået i gang med en videregående uddannelse.

I den seneste årgang var hver fjerde begyndt på en videregående uddannelse i 2016.

Analysens resultat overrasker Dansk Metal, der har opfordret AE til at lave den. Det fortæller Kasper Palm, der er forbundssekretær i fagforeningens uddannelsesafdeling til Politiken.

- Der findes jo den her fortælling om, at en erhvervsuddannelse er en endestation, hvor man uddanner sig til et arbejde, som så fortsætter resten af livet, siger han til avisen.

Når der natten mellem torsdag og fredag kommer svar på, hvem der i år er kommet ind på de videregående uddannelse, kan det derfor få relevans for flere end tidligere, mener Kasper Palm.

- Det her punkterer myten om, at kun gymnasier er et springbræt, siger han.

/ritzau/